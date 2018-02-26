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    Общество

    Поджог редакции в Ровно. Появилась реакция Союза журналистов

    (обновлено: )20230
    Национальный союз журналистов Украины осудил "дикарский поджог" офиса ровенского издания и потребовал оперативного расследования. Глава НСЖУ считает, что надлежащее наказание может остановить подобные расправы с расследователями и журналистами в будущем.
    Последствия пожара в редакции интернет-портала Четвертая власть в Ровно
    @4vlada

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Национальный союз журналистов Украины потребовал оперативного расследования поджога офиса интернет-издания "Четвертая власть" в Ровно, сообщил в понедельник глава союза Сергей Томиленко.

    Ранее редакция издания заявила, что неизвестный в четверг вечером пытался поджечь их офис. Полиция Ровенской области завела уголовное дело, проводится расследование. Издание известно журналистскими расследованиями, в частности, о коррупции.

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    "Позиция НСЖУ однозначна: осуждаем этот дикарский поджог, солидарны с расследователями "Четвертой власти". Только оперативное расследование и надлежащее наказание нападающих может остановить подобные расправы с расследователями и журналистами в будущем", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

    Сергей Томиленко/Facebook, 26 февраля 2018

    Ранее Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. 

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