Поджог редакции в Ровно. Появилась реакция Союза журналистов

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Национальный союз журналистов Украины потребовал оперативного расследования поджога офиса интернет-издания "Четвертая власть" в Ровно, сообщил в понедельник глава союза Сергей Томиленко.

Ранее редакция издания заявила, что неизвестный в четверг вечером пытался поджечь их офис. Полиция Ровенской области завела уголовное дело, проводится расследование. Издание известно журналистскими расследованиями, в частности, о коррупции.

Читайте также: Что может заставить Австрию выдать Гужву Украине? Мнение юриста

"Позиция НСЖУ однозначна: осуждаем этот дикарский поджог, солидарны с расследователями "Четвертой власти". Только оперативное расследование и надлежащее наказание нападающих может остановить подобные расправы с расследователями и журналистами в будущем", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Сергей Томиленко/Facebook, 26 февраля 2018

Ранее Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.