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    Общество

    Femen показали груди в ответ на обыски журналистов перед приездом Порошенко

    (обновлено: )519
    После попыток силовиков выявить среди работников СМИ активисток Femen девушки опубликовали свои фото топлес с надписью Press-card. Организация заявила, что подала заявление в прокуратуру в связи с нарушением прав человека.
    Фемен
    facebook.com/femenukraine

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Девушки из организации Femen подали заявление в прокуратуру Киева о нарушении законов Украины и прав человека сотрудниками правоохранительных органов во время личного досмотра журналистов в Оболонском суде.

    Допрос Порошенко. На входе в суд задержали активистку Femen. Видео
    Страна.ua/Youtube
    Допрос Порошенко. В суде заставляют женщин раздеваться, ищут Femen

    "После незаконного телесного осмотра журналисток и ареста активистки Femen Софии, полиция Оболонского районного отделения подвергла Софию процедурам, унижающим человеческое достоинство и подрывающим престиж правоохранительных органов. Активистку заставили раздеться и в присутствии нескольких мужчин-полицейских фотографировали с целью "сбора вещественных доказательств", — говорится в публикации Femen в Facebook.

    Свое заявление девушки сопроводили фотографиями топлес с надписью Press-card. "Режим, который боится женского тела — обречен!" — уверены они.

    Напомним, в среду 21 февраля в Оболонском суде ожидался допрос президента Украины Петра Порошенко. Перед его возможным приездом были усилены меры безопасности, все желающие попасть на судебное заседание проходили через рамки металлоискателя, полиция и работники Управления госохраны проводили личный досмотр женщин, просили их расстегнуть блузы.

    facebook.com/femenukraine
    Фемен

    В итоге допрос Порошенко проводился по системе видеосвязи. Суд решил досрочно прекратить допрос президента после вопроса адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка об отдыхе главы государства на Мальдивах.

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