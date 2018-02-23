Femen показали груди в ответ на обыски журналистов перед приездом Порошенко

facebook.com/femenukraine

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Девушки из организации Femen подали заявление в прокуратуру Киева о нарушении законов Украины и прав человека сотрудниками правоохранительных органов во время личного досмотра журналистов в Оболонском суде.

"После незаконного телесного осмотра журналисток и ареста активистки Femen Софии, полиция Оболонского районного отделения подвергла Софию процедурам, унижающим человеческое достоинство и подрывающим престиж правоохранительных органов. Активистку заставили раздеться и в присутствии нескольких мужчин-полицейских фотографировали с целью "сбора вещественных доказательств", — говорится в публикации Femen в Facebook.

Свое заявление девушки сопроводили фотографиями топлес с надписью Press-card. "Режим, который боится женского тела — обречен!" — уверены они.

Напомним, в среду 21 февраля в Оболонском суде ожидался допрос президента Украины Петра Порошенко. Перед его возможным приездом были усилены меры безопасности, все желающие попасть на судебное заседание проходили через рамки металлоискателя, полиция и работники Управления госохраны проводили личный досмотр женщин, просили их расстегнуть блузы.

facebook.com/femenukraine Фемен

В итоге допрос Порошенко проводился по системе видеосвязи. Суд решил досрочно прекратить допрос президента после вопроса адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка об отдыхе главы государства на Мальдивах.