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    Общество

    Голая активистка Femen "любезно" попросила Порошенко покинуть Венский бал

    (обновлено: )631140
    В скандальном женском движении заявили, что "цель атаки - оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко".
    Акция Femen против участия Петра Порошенко в Венском балу
    Heute

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Активистка женского движения Femen проникла в Венскую оперу, где проходит традиционный "слет" элит — Венский бал, — и провела акцию против участия в мероприятии президента Украины Петра Порошенко, сообщает местное издание Heute.

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    Эпатажный флешмоб устроила Алиса Виноградова (она же Алиса Огонек). Девушка, выскочив на красную дорожку, оголилась по пояс, продемонстировав всем присутствующим не только свое тело, но и надпись, адресованную украинском лидеру, которую можно перевести как "Порошенко, убирайся вон".

    Страна.ua
    Акция Femen против участия Петра Порошенко в Венском балу

    На своем сайте Femen пояснили, чем их так не устроил визит Порошенко в Вену: "Цель атаки — оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко. Под маской аристократа духа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан".

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