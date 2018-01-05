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    Femen приготовили "пудинг из геев" во время визита Эрдогана в Париж

    (обновлено: )13001
    Обнаженные активистки предложили турецкому лидеру "тартар де фам", "рагу из курдов", "тушенные на пару журналисты", "пюре из свободы слова", "права человека всмятку" и "пудинг из геев".
    Активистка Femen, задержанная полицией во Париже
    Фото FEMEN Turkey

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Участницы движения Femen провели акцию рядом с Елисейским дворцом в Париже непосредственно перед визитом президента Турции Тайипа Эрдогана, которого активистки обвинили в нарушении прав человека.

    Femen устроили черную пятницу в магазине Roshen в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    "Черная пятница" от Femen: голая активистка крушила магазин Roshen

    На аккаунте движения в Facebook размещены фотографии с места акции, в которой участвовали четыре обнаженные по пояс девушки в костюмах официанток.

    Активистки держали грифельную доску, где турецкому лидеру были предложены такие блюда, как "тартар де фам", "рагу из курдов", "тушенные на пару журналисты", "пюре из свободы слова", "права человека всмятку" и "пудинг из геев".

    Несколько участниц движения Femen были задержаны полицией прямо во время акции протеста. Их поместили в полицейский автобус с тонированными стеклами.

    Ранее на встрече с журналистами президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ходе встречи с Эрдоганом намерен обсудить "ситуацию с находящимися в тюрьме журналистами", отмечает телеканал BFMTV.

    Фото FEMEN Turkey
    Задержанные активистки Femen в полицейском автобусе в Париже

    Напомним, что 5 января в Киеве обнаженная активистка Femen залезла на стелу у посольства США в Украине. На ее теле была надпись "Big button" — большая кнопка. В руках активистка держала чемоданчик с надписью "Nuclear Football" — "Ядерный футбол".

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