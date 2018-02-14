Активистка Femen устроила шоу в киевском суде

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Активистка Femen Анжелина Диаш пришла в Печерский райсуд Киев в костюме Купидона, сообщает сайт движения Femen.

Диаш судят за то, что она оголилась в присутствии президентов Украины и Беларуси в июле 2017 года.

"Таким образом Анжелина Диаш отметила новый этап судебного разбирательства по делу о ее нападении на диктаторов Порошенко и Лукашенко. Если правда, что влюбленные — это не те, кто смотрит друг на друга, а те кто смотрит в одну сторону, то Порошенко и Лукашенко представляют собой идеальную пару", — говорится на сайте движения.

Ранее сообщалось, что активистка женского движения Femen проникла в Венскую оперу, где проходит традиционный "слет" элит — Венский бал, и провела акцию против участия в мероприятии президента Украины Петра Порошенко.