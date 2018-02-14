наверх
14.02.201819:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Общество

    Активистка Femen устроила шоу в киевском суде

    (обновлено: )37921
    Согласно заявлению движения Femen, если правда, что "влюбленные - это не те, кто смотрит друг на друга, а те кто смотрит в одну сторону, то Порошенко и Лукашенко представляют собой идеальную пару".
    Активистка Femen на суде предстала в костюме Купидона
    femen.org

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Активистка Femen Анжелина Диаш пришла в Печерский райсуд Киев в костюме Купидона, сообщает сайт движения Femen.

    Femen устроили черную пятницу в магазине Roshen в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    "Черная пятница" от Femen: голая активистка крушила магазин Roshen

    Диаш судят за то, что она оголилась в присутствии президентов Украины и Беларуси в июле 2017 года.

    "Таким образом Анжелина Диаш отметила новый этап судебного разбирательства по делу о ее нападении на диктаторов Порошенко и Лукашенко. Если правда, что влюбленные — это не те, кто смотрит друг на друга, а те кто смотрит в одну сторону, то Порошенко и Лукашенко представляют собой идеальную пару", — говорится на сайте движения.

    Ранее сообщалось, что активистка женского движения Femen проникла в Венскую оперу, где проходит традиционный "слет" элит — Венский бал, и провела акцию против участия в мероприятии президента Украины Петра Порошенко.

    femen.org
    Активистка Femen на суде предстала в костюме Купидона

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело Труханова: обыски и задержание
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Саночница Эмили Суини
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?