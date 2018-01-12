Полуголая активистка Femen напала на президента Чехии

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Украинская активистка движения Femen атаковала президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, сообщается на сайте Чешского телевидения.

Как стало известно, когда Земан пришел на участок, на него набросилась полуголая женщина и пыталась помешать ему голосовать.

Нападавшую быстро задержала президентская охрана.

После инцидента Земан вернулся на избирательный участок, после чего заявил,что для него большая честь, что его атаковала активистка движения Femen.

На сайте самого движения уточняется, что девушка — из Украины.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Украинская активистка движения Femen атаковала президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге

Президентские выборы в Чехии проходят в пятницу и субботу. Среди девяти претендентов на Пражский град есть и сам Земан.