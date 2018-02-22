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    Общество

    Геращенко извинилась за обыски журналистов перед приездом Порошенко в суд

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    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (750)

    (обновлено: )17702
    Первый вице-спикер Верховной Рады на своей странице в Facebook заявила, что "полностью разделяет возмущение журналистов действиями силовых структур". Геращенко и другие женщины-депутаты высказали свой протест против проведенного досмотра.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко принесла извинения за обыски и личный досмотр работников средств массовой информации в Оболонском суде Киева.

    Допрос Порошенко. На входе в суд задержали активистку Femen. Видео
    Страна.ua/Youtube
    Допрос Порошенко. В суде заставляют женщин раздеваться, ищут Femen

    Напомним, в среду 21 февраля в Оболонском суде ожидался допрос президента Украины Петра Порошенко. Перед его возможным приездом были усилены меры безопасности, все желающие попасть на судебное заседание проходили через рамки металлоискателя. Кроме того, полиция и работники Управления госохраны проводили личный досмотр женщин, просили их расстегнуть блузы. Как сообщили журналистки после досмотра, правоохранители якобы искали представительниц движения Femen.

    "Уважаемые колежанки- журналистки. Я полностью разделяю ваше возмущение действиями представителей силовых структур, которые вчера прибегли к унизительному осмотру женщин — представительниц СМИ. МФО "Равные возможности", которое объединяет почти всех женщин-депутаток, уже сделало соответствующее публичное заявление с протестом таких действий силовых структур. Я, как представитель власти, приношу извинения вам, уважаемые коллеги, за эти чужие действия. Извините", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    Напомним, что в итоге допрос Порошенко проводился по системе видеосвязи. Суд решил досрочно прекратить допрос президента после вопроса адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка об отдыхе главы государства на Мальдивах.

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