Журналист Гордон дал "секретную информацию" о "сдаче Крыма" Тягнибоком

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат, лидер партии "ВО "Свобода" Олег Тягнибок так и ли иначе виновен в том, что Крым был присоединен к России. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон.

"У меня есть большая претензия к Олегу Тягнибоку. Когда в Крыму появились "зеленые человечки", бывший премьер-министр Украины, министр обороны, председатель СБУ и глава СНБО в одном лице — Евгений Марчук, а также бывший руководитель ГРУ и СБУ Игорь Смешко проявили инициативу, чтобы министром обороны в этот тяжелейший для Украины момент стал человек, который сказал: "Я отобью Крым, я не допущу туда российские войска. Я знаю, как это сделать и я это сделаю". И этим человеком был генерал армии (Виталий, — ред.) Радецкий. Грамотнейший военачальник", — сказал Гордон в эфире телеканала NEWSONE.

По его словам, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, а также патриарх Филарет полность поддержали кандидатуру Радецкого. При этом, по словам Гордона, исполняющий обязанности президента Украины на тот момент Александр Турчинов заявил, что решение о назначении министра обороны принять не может, так как это квота "Свободы", согласно коалиционному соглашению, "и это решение стоит за Тягнибоком".

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"Дальше даю секретную информацию. К Олегу Тянибоку едет Игорь Смешко и генерал Скибинецкий и говорят, что нужно назначить Радецкого. В ответ на что Тягнибок говорит: "Я не могу этого сделать. Мне совестно перед человеком. Я его назначил". Я считаю, что Олег Тягнибок один из виновных в сдаче Крыма", — подчеркнул журналист.

Кроме того, он заявил, что Тягнибоку необходимо похудеть.

"Потому что чем больше в человеке веса, тем больше — кала. Ему кал стукнул в голову и он начинает говорить какие-то вещи, которые не укладываются в логику событий", — добавил Гордон.

Напомним, исполняющим обязанности министра обороны после смены власти в Украине стал Игорь Тенюх (27 февраля — 25 марта 2014 года).

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.