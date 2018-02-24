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    Общество

    Полиция признала, что просила журналистов расстегнуть одежду в Оболонском суде

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    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича (759)

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    Правоохранители заявили, что ,благодаря досмотру желающих попасть в суд им удалось предотвратить провокационные действия представительницы движения Femen.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    twitter.com/CleanAuthoritie

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Полицейские, осуществлявшие личный досмотр работников СМИ в Оболонском районном суде, действовали по закону, говорится в заявлении  департамента коммуникации Национальной полиции Украины на странице полиции Киева.

    Допрос Порошенко: политтехнологи допустили ошибку - Золотарев. Видео
    РИА Новости Украины/Youtube
    Золотарев о допросе Порошенко: политтехнологи допустили ошибку

    Напомним, в среду, 21 февраля, в Оболонском суде ожидался допрос президента Украины Петра Порошенко. Перед его возможным приездом были усилены меры безопасности, все желающие попасть на судебное заседание проходили через рамки металлоискателя, полиция и работники Управления госохраны проводили личный досмотр женщин, просили их расстегнуть блузы.

    "Во время событий в Оболонском суде Киева полиция действовала в строгом соответствии с законодательством. Все мероприятия осуществлялись с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, а также во избежание провокаций", — говорится в сообщении на странице полиции в Facebook.

    В связи с запланированным участием в судебном заседании президента Петра Порошенко на территории суда и в самом здании были введены "предусмотренные законодательством Украины меры безопасности, согласованные с Управлением государственной охраны". Правоохранители проводили поверхностный осмотр граждан, желающих принять участие в заседании суда. Эти мероприятия осуществлялись в строгом соответствии со ст. 29 закона Украины "О Национальной полиции", поскольку способствовали выполнению возложенных на полицию задач по обеспечению общественной безопасности и порядка, а также личной безопасности участников судебного заседания.

    "Досмотр граждан заключался в просьбе расстегнуть верхнюю одежду. Этот досмотр проводили сотрудники полиции одного пола с гражданами, желавшими попасть на судебное заседание, как это и предусмотрено ч. 3 ст. 34 закона Украины "О Национальной полиции", — сказано в сообщении полиции.

    Смотрите также: Допрос Порошенко. В суде заставляют женщин раздеваться, ищут Femen

    Правоохранители заявили, что им удалось предотвратить провокационные действия представительницы одного из общественных движений (речь идет об активистке Femen). С ней была проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения правонарушений, после чего ее отпустили.

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