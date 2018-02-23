Допрос Порошенко и обыски. Омбудсмен обратилась в полицию

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Омбудсмен Валерия Лутковская призвала киевское управление полиции провести служебное расследование в связи с обыском журналисток при входе в зал Оболонского суда, сообщила пресс-служба омбудсмена.

Ранее состоялось очередное заседание суда по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. В суде планировали допросить президента Украины Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. По данным СМИ, всех женщин проверяли перед входом в зал, где должны были пройти слушания. Их просили расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом силовики выявили активистку Femen.

"Было направлено обращение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека… о проведении служебного расследования по факту совершения сотрудниками полиции действий, которые унижают достоинство женщин и являются дискриминационными по признаку пола. Также в письме выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что расследование находится на контроле омбудсмена Украины.

Напомним, допрос Порошенко состоялся не в зале суда, а по видеоконференции. Сам он позже извинился за действия силовиков и назвал такие действия недопустимыми.