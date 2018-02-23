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    Общество

    Допрос Порошенко и обыски. Омбудсмен обратилась в полицию

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    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича (756)

    (обновлено: )11610
    Валерия Лутковская считает, что полицейские совершили действия, которые унижают достоинство женщин и являются дискриминационными по признаку пола. Соответствующее обращение направлено в столичное управление полиции.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Омбудсмен Валерия Лутковская призвала киевское управление полиции провести служебное расследование в связи с обыском журналисток при входе в зал Оболонского суда, сообщила пресс-служба омбудсмена.

    Допрос Порошенко. На входе в суд задержали активистку Femen. Видео
    Страна.ua/Youtube
    Допрос Порошенко. В суде заставляют женщин раздеваться, ищут Femen

    Ранее состоялось очередное заседание суда по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. В суде планировали допросить президента Украины Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. По данным СМИ, всех женщин проверяли перед входом в зал, где должны были пройти слушания. Их просили расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом силовики выявили активистку Femen.

    "Было направлено обращение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека… о проведении служебного расследования по факту совершения сотрудниками полиции действий, которые унижают достоинство женщин и являются дискриминационными по признаку пола. Также в письме выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что расследование находится на контроле омбудсмена Украины.

    Напомним, допрос Порошенко состоялся не в зале суда, а по видеоконференции. Сам он позже извинился за действия силовиков и назвал такие действия недопустимыми.

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