В Госохране заявили, что не указывали обыскивать женщин перед судом с Порошенко

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Управление государственной охраны Украины не предоставляло отдельных указаний по особой проверке женщин в Оболонском районном суде и не осуществляло таких проверок самостоятельно.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе УГО.

По информации пресс-службы, 21 февраля, Управления государственной охраны Украины и другие правоохранительные органы осуществляли стандартный комплекс охранных мероприятий относительно помещения и прилегающей территории работающего в штатном режиме Оболонского районного суда, в котором ожидалась присутствие президента Украины.

"Управление государственной охраны Украины не предоставляло отдельных указаний правоохранительным органам по особой проверке женщин или представительниц медиа во время охранных мероприятий в Оболонском районном суде, а также не осуществляло таких проверок самостоятельно", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в УГО отметили, что "категорически осуждают такие действия отдельных правоохранительных органов и просит прощения за их возмутительное поведение".

"Управление государственной охраны Украины в своей деятельности руководствуется исключительно действующим законодательством Украины, согласно которому в пределы компетенции охранного ведомства относится обеспечение нормального функционирования органов государственной власти Украины, а также обеспечение безопасности высших должностных лиц как Украины, так и глав иностранных государств, правительств и парламентов, руководителей международных организаций, которые находятся на территории Украины официальным или рабочими визитами ", — напомнили в пресс-службе.

Напомним, в среду 21 февраля в Оболонском суде ожидался допрос президента Украины Петра Порошенко. Перед его возможным приездом были усилены меры безопасности, все желающие попасть на судебное заседание проходили через рамки металлоискателя. Кроме того, полиция и работники Управления госохраны проводили личный досмотр женщин, просили их расстегнуть блузы. Как сообщили журналистки после досмотра, правоохранители якобы искали представительниц движения Femen.