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    Фотоленты

    А он не приехал. Тщательный досмотр и охрана суда в ожидании Порошенко

    Тема:

    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (741)

    (обновлено: )27302
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского суда перед допросом Порошенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котекно
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Олександр Махов / facebook
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    facebook.com/GennadiyGayanskyy
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Олександр Махов / facebook
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Олександр Махов / facebook
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Олександр Махов / facebook
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    twitter.com/CleanAuthoritie
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    twitter.com/CleanAuthoritie
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    twitter.com/CleanAuthoritie
    Ситуация возле Оболонского суда перед допросом Порошенко
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    Ситуация возле Оболонского суда перед допросом Порошенко
    facebook.com/alexandr.vasilevskij

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    Все фотоленты

    Меры безопасности усилены у здания Оболонского суда в Киеве, где планировался приезд и допрос президента Украины Петра Порошенко по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    РИА Новости Украина
    Суд над Януковичем. Чего ждать от допроса Порошенко?

    У здания суда находятся несколько патрульных автомобилей и автобусов с бойцами Нацгвардии. Кроме того, были проверены канализационные люки, а территорию суда обследовали кинологи.

    Прокурор по делу Руслан Кравченко заявил ходатайство о допросе Порошенко в режиме видеоконференции. В нем говорилось, что президент занимается важными государственными делами. Кроме того, согласно ходатайству, допрос Порошенко непосредственно в здании суда может повлиять на режим работы суда из-за усиленных мер охраны.

    В итоге было решено допросить главу государства по видеоконференции в 14:00.

    "Я прийшов тебе нема, підманула, підвела!" — прокомментировал Геннадий Гаянский то, что Порошенко не приехал в суд, словами из украинской народной песни.

    По данным СМИ, всех женщин проверяли перед входом в зал заседаний суда, задержана активистка Femen.

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