А он не приехал. Тщательный досмотр и охрана суда в ожидании Порошенко

Меры безопасности усилены у здания Оболонского суда в Киеве, где планировался приезд и допрос президента Украины Петра Порошенко по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

У здания суда находятся несколько патрульных автомобилей и автобусов с бойцами Нацгвардии. Кроме того, были проверены канализационные люки, а территорию суда обследовали кинологи.

Прокурор по делу Руслан Кравченко заявил ходатайство о допросе Порошенко в режиме видеоконференции. В нем говорилось, что президент занимается важными государственными делами. Кроме того, согласно ходатайству, допрос Порошенко непосредственно в здании суда может повлиять на режим работы суда из-за усиленных мер охраны.

В итоге было решено допросить главу государства по видеоконференции в 14:00.

"Я прийшов тебе нема, підманула, підвела!" — прокомментировал Геннадий Гаянский то, что Порошенко не приехал в суд, словами из украинской народной песни.

По данным СМИ, всех женщин проверяли перед входом в зал заседаний суда, задержана активистка Femen.