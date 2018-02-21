Суд над Януковичем. Чего ждать от допроса Порошенко?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Помню встревоженный Киев в этот день ровно четыре года назад. Метрополитен не работал, ранним утром на остановках маршруток возникли огромные скопища народа. Стоявший рядом мужчина звонил на работу — предупредить, что опаздывает. И потом объявил всей очереди: сказали, не надо ехать, из центра все разбегаются, стрельба… "Кто, что?" — "Ничего не ясно, сказали — держаться подальше от центра…".

Но работа есть работа. Когда ехали на машине к редакционному офису (тогда он располагался на Институтской), навстречу промчалась колонна милицейских автобусов — "Беркут" оставил позиции. Пустовали и многочисленные блок-посты, миновать которые ещё накануне было проблемой. В воздухе — запах гари. Сообщения об убитых и раненых, сообщения о бегстве президента…

Так начиналась "бандеровская" эра в новейшей истории Украины. Вскоре ушёл Крым, началась война на востоке, к "Небесной Сотне" прибавились тысячи и тысячи… Вряд ли сейчас кто-то назовёт точную цифру — сколько человек заплатили жизнью, здоровьем, имуществом, самим будущим за продолжающееся "торжество демократии".

Спустя четыре года преступления на Майдане не расследованы, а бывшего президента Виктора Януковича судят заочно по обвинению в госизмене. И вот Оболонский районный суд Киева вызывает нынешнего президента Украины Петра Порошенко как свидетеля в процессе по делу Януковича. Допрос запланирован на 21 февраля.

Ранее сам Порошенко объявил о том, что решил принять решение также в судебном процессе по убийствам на Майдане в 2014 году. Об этом он сказал во время церемонии открытия выставки проектов мемориала погибшим во время "евромайдана" активистам.

Однако особых сенсаций от выступлений Петра Порошенко в суде ожидать не стоит, считает политический эксперт Николай Спиридонов.

"Думаю, что ничего сенсационного от выступления Порошенко ожидать не стоит. Скорее всего, он воспользуется судом как очередной площадкой для предвыборного пиара. Точно также, как это сделали другие политики, выступавшие до него (Яценюк, Турчинов…). До президентских выборов осталось всего 15 месяцев и все мысли руководителей государства, в основном, крутятся вокруг них", — написал Спиридонов в своём блоге.

Ранее суд по делу Януковича заслушал показания ряда свидетелей государственного обвинения, среди которых спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, экс-премьер Крыма Анатолий Могилев, бывший спикер Рады и и.о президента (а ныне секретарь СНБО) Александр Турчинов…

О чём конкретно расскажет Порошенко, можно пока только гадать. Ему, возможно, проще будет говорить о некоторых событиях, например, о потере Украиной Крыма — ведь формально он к этому не причастен, отмечает Николай Спиридонов.

"За Крым Порошенко вроде как особо не отвечает, потому что он выиграл выборы 25 мая 2014 года, а Крым Украина временно потеряла раньше", — сказал эксперт, комментируя ситуацию для РИА Новости Украины.

Впрочем, помимо проблемы Крыма, есть много других вопросов, на которые представителям нынешней украинской власти придётся когда-либо ответить, на этом суде или на другом…

Стоит напомнить, что в феврале 2014 года Порошенко в качестве уполномоченного Верховной Рады и и.о. президента Турчинова совершил поездку в Крым — правда, не совсем удачную: были инциденты с местными жителями и "самообороной". Позднее Порошенко (будучи уже на посту президента) утверждал, что проявления народного гнева были срежиссированы, а действия представителей "самообороны" будто бы координировал "офицер ФСБ".

В период событий на Майдане Порошенко тоже запомнился в связи с инцидентом — в декабре 2013 года национал-радикалы стащили его с трактора на Банковой, где он пытался успокоить толпу и говорил о "провокаторах", которые хотят устроить столкновения с «Беркутом». Толпа была настроена достаточно агрессивно, в адрес будущего президента звучали, скажем так, не самые дипломатичные выражения… (видео содержит ненормативную лексику).

В общем, на Майдане Порошенко тоже отметился. Однако у очевидцев событий образ нынешнего президента мало ассоциируется с персонажами, круглосуточно сидевшими в палатках или таскавшими шины и булыжники к баррикадам.

"Своё желание, спустя четыре года, дать показание по делу расстрела людей на Майдане президент объяснил тем, что он в этом случае выступает не как президент, а как обычный гражданин, который был на Майдане с первого до последнего дня. И всегда был там, где было опаснее всего и не видит в этом ничего особенного. Вот оно как", — с сарказмом отметил политтехнолог Сергей Гайдай на своей странице в соцсети.

А многие вспоминают вопрос адвоката Виталия Сердюка, адресованный секретарю СНБО Александру Турчинову: как вышло, что никто из представителей нынешней власти, которые были на Майдане, не пострадал, а пострадали простые граждане? И вспоминают ответ: "Повезло"…

Турчинов также показал в суде, что акция майданщиков была — "принципиально мирная", что у участников акции "были только щиты и палки". А что бросали в правоохранителей "коктейли Молотова" — так это нормально, действовали "в соответствии с той ситуацией".

Без комментариев, ведь мы все это наблюдали не по телевизору.

Отметим ещё вот что. Намеченный допрос президента в качестве свидетеля по делу Януковича преподносится как великая победа демократии. Внешне так это и выглядит. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Сам Порошенко объявил, что он "принял решение" участвовать в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане.

"Впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает, но это дело каждого из нас. Мы должны пройти процедурно сложный путь для того, чтобы у убийц не было никаких зацепок в европейских судах", — сказал Порошенко. Он также подчеркнул, что "преступления Майдана не имеют срока давности".

Президент заявил, что разделяет недовольство общества темпами расследования — но Конституция запрещает ему вмешиваться в ход следствия, вся ответственность за эффективность этой работы лежит на департаменте спецрасследований.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко мог бы воспользоваться своим иммунитетом президента и в суд не идти, но он "таки на него идёт", не то что "трус Янукович".

"В нормальной стране суд решает — привлекать к процессу президента или нет…" — отреагировали пользователи сетей и пабликов. Высказываются предположения, что принять решение участвовать в процессе президента побуждают некие нехорошие предчувствия… Ведь преступления Майдана действительно "не имеют срока давности". Но это лишь предположения. А есть юридические нормы.

"Генеральный прокурор заявил вчера, что Президент Порошенко пойдёт давать свидетельские показания в суд по делу Януковича, несмотря на имеющийся у него иммунитет.

Нет у него иммунитета. Он обязан давать показания. Это прямая обязанность", — написал адвокат Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

И добавил: "Да, совсем забыл сказать. Послезавтрашний допрос свидетеля Порошенко будет проходить в ликвидированном полтора месяца назад личным Указом этого свидетеля Оболонском суде Киева, каждый судья которого находится в прямой зависимости от этого свидетеля и его дальнейшего Указа о возможном трудоустройстве или отказе в трудоустройстве судей, которые будут его допрашивать".

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Ранее директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что дела о расстрелах на Майдане — "карта", припасенная властью на выборы.