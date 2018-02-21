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    Суд решил допросить Порошенко по видео

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    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (741)

    (обновлено: )21505
    Коллегия судей Оболонского райсуда Киева, несмотря на протесты адвоката Виктора Януковича, согласилась с прокурором и разрешила провести допрос президента Украины в качестве свидетеля в режиме видеоконференции.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Коллегия Оболонского районного суда Киева решила провести допрос президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции, решение оглашено в ходе заседания.

    Допрос Порошенко. На входе в суд задержали активистку Femen. Видео
    Страна.ua/Youtube
    Допрос Порошенко. В суде заставляют женщин раздеваться, ищут Femen

    В начале заседания суда по делу Виктора Януковича сторона обвинения подала ходатайство о проведении запланированного допроса президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции. Прокурор зачитал ходатайство, в котором указал на необходимость выполнения Порошенко обязанностей главы государства, а также необходимое усилением мер безопасности в связи с его явкой в суд. В связи с этим сторона обвинения считает возможной проведение допроса с помощью видеоконференции, просит суд направить в Администрацию президента судебного исполнителя для организации видеосвязи.

    Защитник Виктора Януковича, адвокат Виталий Сердюк был категорически против изменения формата допроса и настаивал на личном присутствии Петра Порошенко в суде. По словам Сердюка, он подготовил 200 вопросов к действующему главе государства.

    После рассмотрения ходатайства в совещательной комнате суд согласился с мнением обвинения и направил в Администрацию президента секретаря для организации допроса по видео-связи. Допрос должен начаться 21 февраля в 14.00.

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    Ранее сообщалось, что Петр Порошенко подтвердил свое участие в судебном заседании 21 февраля. Его выступление запланировано на 14.00. Также в суде планируется допрос представителя Украины в ООН Владимира Ельченко.

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