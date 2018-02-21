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    Суд над Януковичем. Сенсации от Порошенко не ждите - Спиридонов

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    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (738)

    (обновлено: )33910
    По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, президент Петр Порошенко на допросе в рамках судебного дела по госизмене Виктора Януковича устроит предвыборный пиар.
    Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украина

    РИА Новости Украина

    На этой неделе глава государства Петр Порошенко будет допрошен в качестве свидетеля по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева.

    Суд по делу Виктора Януковича
    censor.net.ua
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    "В среду мы допросим президента Украины Петра Порошенко и посла (постпреда Украины при ООН Владимира) Ельченко. Это последние свидетели стороны обвинения в этом процессе", — сообщил прокурор главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

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    Ранее в рамках этого дела были доброшены бывший постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, бывший глава Кабмина Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, полковник ВСУ Юрий Мамчур, бывший и.о. главы МИД Андрей Дещица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

    Напомним, ранее Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

    По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, ничего сенсационного от допроса Порошенко в суде по делу Януковича ожидать не стоит, так как для глава государства будет использовать суд исключительно для своего пиара перед выборами-2019.

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    "Думаю, что ничего сенсационного от выступления Порошенко ожидать не стоит. Скорее всего, он воспользуется судом как очередной площадкой для предвыборного пиара. Точно также, как это сделали другие политики, выступавшие до него (Яценюк, Турчинов…). До президентских выборов осталось всего 15 месяцев и все мысли руководителей государства, в основном, крутятся вокруг них", — отметил Спиридонов.

    facebook Николая Спиридонова
    Комментарий Николая Спиридонова

    Наряду с этим, он считает, что более интересен вопрос, как будут в суде обращаться с Порошенко адвокаты бывшего главы государства.

    "Более интересно, насколько почтительно будут общаться с Петром Алексеевичем адвокаты Януковича. Тот же Виталий Сердюк", — резюмировал эксперт.

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