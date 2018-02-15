Бывший министр обороны дает показания в суде по делу Януковича

Видео Генеральная прокуратура Украины

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В четверг Оболонский районный суд Киева проводит допрос бывшего и. о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

Слушания проходят в рамках рассмотрения дела о государственной измене Виктора Януковича.

Ранее обвинение по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене намерено на следующей неделе допросить в качестве свидетеля нынешнего главу государства Петра Порошенко, заявил прокурор по делу Руслан Кравченко.

Ранее Оболонский райсуд отказался вызвать на допрос ряд европейских политиков из-за их дипломатического иммунитета. Речь шла о президенте Германии Франке Штайнмайере, бывшем верховном представителе ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, экс-главе МИД Эстонии Урмасе Паэте, экс-руководителе департамента континентальной Европы МИД Франции Эрике Фурнье и бывшем министре иностранных дел Польши Радославе Сикорском, экс-главе МИД Франции Лоране Фабиусе.

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