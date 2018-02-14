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    Дело Януковича. Суд отказался вызывать Штайнмайера и Эштон

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (724)

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    Оболонский райсуд Киева отказался вызвать на допрос президента Германии Франка Штайнмайера, а также бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон и экс-главу МИД Франции Лорана Фабиуса.
    Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД стран нормандской четверки в Минске
    REUTERS/Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Оболонский райсуд Киева отказался вызвать на допрос президента Германии Франка Штайнмайера по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича о государственной измене и объявил перерыв до четверга.

    Ранее защита Януковича заявила ходатайство о вызове на допрос в суде Штайнмайера и других европейских политиков, выступавших гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию в Украине в 2014 году. 

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    "Что касается вызова свидетеля Штайнмайера… в удовлетворении отказать", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко в ходе заседания в среду.

    Также суд отказался вызывать для допроса бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, экс-главу МИД Эстонии Урмаса Паэта, экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главу комитета Европарламента по иностранным дела Элмара Брока, экс-главу МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Суд не вызвал на допрос европейских политиков из-за их дипломатической неприкосновенности.

    Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича о допросе экс-премьера Николая Азарова, экс-главы Администрации президента Украины Андрея Клюева, экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-главы Минобороны Павла Лебедева и ряд других бывших украинских чиновников. Всего суд вызвал на допрос 16 свидетелей защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек.

    Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении Януковича. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для него пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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