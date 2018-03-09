Ровно: как сегодня страдают ученики обычной сельской школы

РИА Новости Украина

Селу Цепцевичи, что на Сарненщине (Винницкая область), есть чем гордиться. Здесь – наибольшая рождаемость в Украине, но учиться детям негде. В селе единственная школа перегружена учениками. Дети учатся в несколько смен и иногда уроки заканчиваются почти в 21:00. Помещение едва не аварийное и требует постоянного ремонта. И самое ужасное — то, что школа рассчитана на 240 детей, а учеников – 675. Уроки проводят в коридорах. Почему же чиновники так долго не видели проблемы, и чего ждать в этом году, выясняет Ольга Ферар.

Еще в начале прошлого года со строительством "что-то пошло не так". Для того чтобы построить школу, нужно сначала изготовить проектно-сметную документацию. Она включает все работы, материалы, планы и необходимые расходы. И должна быть разработана по всем необходимым нормам. Так вот, деньги на ее изготовление нашли, фирме, которая ее делает – выделили, а она затягивала дело. Только в марте документацию утвердили и приблизительная сумма строительства составила почти 80 миллионов гривен.

После этого объявляется тендер на сайте Prozorro и заключают договор с той фирмой, которая соглашается выполнить работы дешевле. Так, после объявления подались две фирмы. Одна из них предложила построить школу за почти 79 миллионов гривен, а другая шокировала нереально низким предложением в 42 миллиона.

Это, безусловно, удивило всех, а экс-глава Ровнооблсовета Николай Драганчук говорил о том, что это нереально. Так оно и оказалось. Фирма "Захидметал" расторгла договор, построив только котельную.

"В силу определенных обстоятельств "Захидметал" отказались строить этот проект. Они начали с легкого – котельной, а потом поняли, что дальше не смогут. Тендерный комитет уже занимается объявлением нового конкурса" – комментирует Ярослав Мазярчук, директор департамента строительства и архитектуры Ровенской ОГА.

vse.rv.ua Школа в селе Цепцевичи Ровенской области

Позднее на бюджетной комиссии Ровнооблсовета на строительство школы было выделено 1 миллион гривен. Заслуга это депутата Ровнооблсовета Людмилы Марининой. Она прекрасно знает, что эти средства крайне необходимы, ведь женщина является директором маленькой сельской школы в селе Цепцевичи. Именно она просила и убеждала всех депутатов бюджетной комиссии в необходимости хоть такого небольшого взноса для продвижения строительства.

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"Это только начало. Я прилагаю максимум усилий и верю, что наши дети скоро пойдут в новую школу. Также я слежу за возможностью получить средства из ДФРР. Конкурсная комиссия высоко оценила этот проект. Моя основная задача – оправдать доверие людей и я буду бороться за возможность для развития нашего края", – комментирует Маринина.

Средства на школу потихоньку "стекаются" и, скорее всего, именно из-за активной позиции относительно этого строительства Людмила Маринина поплатится партийностью в ВО "Батькивщина".

Напомним, на последней сессии Ровнооблсовета было изменено большинство. Главу облсовета от ВО "Батькивщина" Николая Драганчука депутаты освободили и избрали нового – представителя "БПП" Александра Данильчука. За избрание партийного "оппонента" голосовали два представителя от "Батькивщины". Это Владислав Сухляк и Людмила Маринина. Не голосовав как все другие коллеги по партии, Людмила Маринина серьезно рисковала – не получить ни копейки для своего округа. Как это произошло с ее коллегами-"батькивщинивцами".

Однако, такое неповиновение "партийному одноголосию" ради людей не оценило руководство областной организации "Батькивщины" и уже на ближайшей сессии планируют исключить из партии Людмилу Маринину и Владислава Сухляка.

Однако, независимо от партийности, бумажной волокиты и политических интриг – сверхважно помнить: дети не должны страдать, учась в коридорах до 21:00. И стоит приложить максимум усилий, чтобы красная лента открытия школы замаячила и в Цепцевичах.