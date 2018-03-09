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    Происшествия

    В одном из бизнес-центров Ровно произошло самоубийство

    (обновлено: )68
    Предварительно установлено, что погибшим является 33-летний мужчина. По одной из версий, погибший является жителем Ровно, по другой - жителем одного из районов области.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В бизнес-центре, расположенном в центре Ровно, неподалеку от майдана Незалежности, мужчина совершил суицид, сообщили в Отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что погибшим является 33-летний мужчина. По одной из версий, погибший является жителем Ровно, по другой — жителем одного из районов области.

    Обстоятельства происшествия выясняются.

    Ранее сообщалось, что в четверг, 8 марта, в селе Шевченково Килийского района Одесской области ученик 5-го класса одной из школ покончил с собой. По предварительным данным, утром ребенок отправился поздравлять с праздником бабушек и теть с праздником, а к обеду вернулся домой испачканным.

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