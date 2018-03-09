В одном из бизнес-центров Ровно произошло самоубийство

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В бизнес-центре, расположенном в центре Ровно, неподалеку от майдана Незалежности, мужчина совершил суицид, сообщили в Отделе коммуникации полиции Ровенской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что погибшим является 33-летний мужчина. По одной из версий, погибший является жителем Ровно, по другой — жителем одного из районов области.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в четверг, 8 марта, в селе Шевченково Килийского района Одесской области ученик 5-го класса одной из школ покончил с собой. По предварительным данным, утром ребенок отправился поздравлять с праздником бабушек и теть с праздником, а к обеду вернулся домой испачканным.