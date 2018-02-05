В Ровно все школы закрывают на карантин

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина.

В Ровно со вторника, 6 февраля, все школы будут закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ у школьников, сообщает местное издание " Рівне вечірнє ".

"Во всех школах Ровно с завтрашнего дня объявлен карантин. Меры пришлось вводить из-за роста заболеваемости сезонными болезнями у детей", — отметили в мэрии.

Как заявил начальник управления образования Ровно Василий Харковец, больше всего больных начали фиксировать со 2 февраля. Сейчас больных уже около 5 тысяч.

Как сообщалось ранее, первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник заявил, что учебный процесс полностью приостановлен в трех школах столицы из-за растущего числа больных гриппом и ОРВИ.