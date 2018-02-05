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    Общество

    В Ровно все школы закрывают на карантин

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    Как отметили в мэрии города, во всех школах Ровно со вторника объявлен карантин: "Меры пришлось вводить из-за роста заболеваемости сезонными болезнями у детей".
    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. 

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    В Ровно со вторника, 6 февраля, все школы будут закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ у школьников, сообщает местное издание "Рівне вечірнє".

    "Во всех школах Ровно с завтрашнего дня объявлен карантин. Меры пришлось вводить из-за роста заболеваемости сезонными болезнями у детей", — отметили в мэрии.

    Как заявил начальник управления образования Ровно Василий Харковец, больше всего больных начали фиксировать со 2 февраля. Сейчас больных уже около 5 тысяч.

    Как сообщалось ранее, первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник заявил, что учебный процесс полностью приостановлен в трех школах столицы из-за растущего числа больных гриппом и ОРВИ.

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