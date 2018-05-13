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    У жителя Ровно нашли схрон оружия и боеприпасов

    (обновлено: )11
    Силовики во время проведения спецоперации в Ровно нашли в квартире 40-летнего мужчины огромный схрон оружия.
    Поліція Рівненщини

    Силовики нашли 223 патрона, 26 ножей, 21 артиллерийский снаряд, 18 гранат, автомат ППШ с двумя магазинами, две винтовки «Мосина», два затворы, свертки и банки с взрывчатыми веществами, похожими на порох и тротил, пистолет типа «Наган», сигнальный патрон, четыре минометные мины и взрыватели.

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    Кроме того, в гаражном помещении мужчины полицейские изъяли 8 гранат, автомат, два пистолета "Флобер", 88 патронов, 13 ножей.

    Все изъятое отправлено на экспертизу, которая определит, являются ли эти предметы холодной или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами.

    По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами продолжается досудебное расследование в открытом уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что в крымском ущелье горы Ай-Петри вблизи села Соколиное Бахчисарайского района обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

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