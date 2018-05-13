У жителя Ровно нашли схрон оружия и боеприпасов

Силовики нашли 223 патрона, 26 ножей, 21 артиллерийский снаряд, 18 гранат, автомат ППШ с двумя магазинами, две винтовки «Мосина», два затворы, свертки и банки с взрывчатыми веществами, похожими на порох и тротил, пистолет типа «Наган», сигнальный патрон, четыре минометные мины и взрыватели.

Кроме того, в гаражном помещении мужчины полицейские изъяли 8 гранат, автомат, два пистолета "Флобер", 88 патронов, 13 ножей.

Все изъятое отправлено на экспертизу, которая определит, являются ли эти предметы холодной или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами продолжается досудебное расследование в открытом уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в крымском ущелье горы Ай-Петри вблизи села Соколиное Бахчисарайского района обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.