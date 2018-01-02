КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ночь на вторник, 2 января, в Ровно автомобиль Mercedes пробил бетонное ограждение въехал на парковку, пишет "Рівне 1".

В результате были повреждены около 20 машин.

Отмечается, что автомобиль ехал на высокой скорости.

rivne1.tv В Ровно Mercedes снес бетонный забор парковки и разбил 20 машин

rivne1.tv В Ровно Mercedes снес бетонный забор парковки и разбил 20 машин

С места происшествия в больницу попали три человека, водитель Mercedes получил самые серьезные ранения: у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Напомним, серьёзное ДТП с пострадавшими и опрокидыванием произошло поздно вечером в понедельник, 1 января, в Киеве на Майдане Незалежности.