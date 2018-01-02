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    Происшествия

    В Ровно Mercedes снес бетонный забор парковки и разбил 20 машин

    (обновлено: )6210
    С места происшествия в больницу попали три человека, водитель Mercedes получил самые серьезные ранения: у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
    В Ровно Mercedes снес бетонный забор парковки и разбил 20 машин
    rivne1.tv/

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ночь на вторник, 2 января, в Ровно автомобиль Mercedes пробил бетонное ограждение въехал на парковку, пишет "Рівне 1".

    В результате были повреждены около 20 машин.

    Отмечается, что автомобиль ехал на высокой скорости.

    rivne1.tv
    В Ровно Mercedes снес бетонный забор парковки и разбил 20 машин
    rivne1.tv
    В Ровно Mercedes снес бетонный забор парковки и разбил 20 машин

    С места происшествия в больницу попали три человека, водитель Mercedes получил самые серьезные ранения: у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

    Напомним, серьёзное ДТП с пострадавшими и опрокидыванием произошло поздно вечером в понедельник, 1 января, в Киеве на Майдане Незалежности.

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