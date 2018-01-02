С переворотом. В самом центре Киева произошло серьезное ДТП

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Серьёзное ДТП с пострадавшими и опрокидыванием произошло поздно вечером в понедельник, 1 января, в Киеве на Майдане Незалежности, сообщает dtp.kiev.ua.

"Около 23:00 на пересечении улиц Институтской и Крещатик столкнулись два легковых автомобиля. После удара Audi перевернулась и оказалась на крыше", — говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua ДТП на Майдане Независимости в Киеве

Инспектор патрульной полиции Владимир Матвиенко, прибывший на место происшествия, сообщил, что произошло лобовое столкновение. "Audi ехала с Бессарабской площади, а Ford Focus с Европейской площади. Как так случилось — неизвестно. Никто толком не может ничего объяснить", — рассказал полицейский.

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В результате ДТП пострадала женщина-пассажир автомобиля Audi, в срочном порядке она была госпитализирована с сотрясением головного мозга и ЗЧМТ.

dtp.kiev.ua ДТП на Майдане Независимости в Киеве

Ранее сообщалось о крупном ДТП на ул. Стенецко в Киеве, в результате которого пострадали 4 человека.