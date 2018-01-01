наверх
01.01.201817:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Нашли голой в реке: под Киевом убили сестру жертвы резонансного ДТП

    (обновлено: )127408
    Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи и уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.
    Ирина Ноздровская
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Киевской области нашли мертвой сестру жертвы резонансного ДТП, юриста Ирину Ноздровскую. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Тимофийчук.

    "Иры с нами больше нет", — написал он накануне.

    По его словам, женщину нашли в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

    Эту информацию уже подтвердили в полиции.

    Появилась запись с видеорегистратора автобуса, сбившего людей в Москве. Видео
    ren.tv
    Смертельное ДТП с автобусом в Москве. Видео с регистратора

    "В Вышгородском районе нашли тело женщины в воде. Кажется, что это она (Ноздровская — Ред). Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза", — сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

    Также о жуткой находке рассказал глава профсоюза МВД Илья Кива. По предварительным данным, женщину сбросили с моста в реку, передает "112 Украина".

    "Нашли Ирину два часа назад в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", — заявил он.

    Правоохранители на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    "Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи и уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь", — констатировал Кива.

    Напомним, убитая несколько лет занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил племянник председателя суда. Благодаря ее усилиям преступник оказался за решеткой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие