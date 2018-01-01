Нашли голой в реке: под Киевом убили сестру жертвы резонансного ДТП

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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Киевской области нашли мертвой сестру жертвы резонансного ДТП, юриста Ирину Ноздровскую. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Тимофийчук.

"Иры с нами больше нет", — написал он накануне.

По его словам, женщину нашли в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

Эту информацию уже подтвердили в полиции.

"В Вышгородском районе нашли тело женщины в воде. Кажется, что это она (Ноздровская — Ред). Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза", — сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

Также о жуткой находке рассказал глава профсоюза МВД Илья Кива. По предварительным данным, женщину сбросили с моста в реку, передает "112 Украина".

"Нашли Ирину два часа назад в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", — заявил он.

Правоохранители на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи и уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь", — констатировал Кива.

Напомним, убитая несколько лет занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил племянник председателя суда. Благодаря ее усилиям преступник оказался за решеткой.