Цена жизни и здоровья. Князев рассказал о 5 пострадавших за ночь полицейских

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. За прошлую ночь во время несения службы в Киеве и Ровно пострадали сразу пятеро полицейских, сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев в своем Facebook.

"Сегодня ночью одновременно в г. Киев и г. Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При похожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей", — говорится в сообщении.

По его словам, в обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изоляторы временного содержания.

facebook.com/sergii.knyazev За одну ночь в Киеве и Ровно пострадали пять полицейских

"Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какова цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, которая становится печальной статистикой", — подчеркнул Князев.

Напомним, 6 марта неизвестные избили двух мужчин, предположительно полицейских, на Майдане Незалежности в центре Киева, инцидент произошел в туалете McDonald’s около 17:00.