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    Цена жизни и здоровья. Князев рассказал о 5 пострадавших за ночь полицейских

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    По словам Князева, ночью одновременно в г. Киев и г. Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских при похожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей.
    За одну ночь в Киеве и Ровно пострадали пять полицейских
    facebook.com/sergii.knyazev

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. За прошлую ночь во время несения службы в Киеве и Ровно пострадали сразу пятеро полицейских, сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев в своем Facebook.

    "Сегодня ночью одновременно в г. Киев и г. Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При похожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей", — говорится в сообщении.

    По его словам, в обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изоляторы временного содержания.

    facebook.com/sergii.knyazev
    За одну ночь в Киеве и Ровно пострадали пять полицейских

    "Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какова цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, которая становится печальной статистикой", — подчеркнул Князев. 

    Напомним, 6 марта неизвестные избили двух мужчин, предположительно полицейских, на Майдане Незалежности в центре Киева, инцидент произошел в туалете McDonald’s около 17:00.

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