ТОП тем Украины: старики под прицелом в Одессе, "кошачий рай" в Ровно

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Одессе мошенники придумали новую схему обмана стариков, во Львове метеорологи пугают катастрофическими изменениями климата, а в Ровно депутаты хотят устроить "кошачий рай".

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Одесса: "Бойтесь "социальных скидочных карточек"!

По Одессе "бродит" новая неприятность. Точнее: по Одессе разгуливают мошенники, предлагающие (в основном, людям пожилого возраста) так называемые "социальные скидочные карточки".

…Суть: к человеку приходят "добрые люди" и сообщают, что вот, мол, в связи с тем, что теперь все дорожает и дорожает – и еда, и лекарственные препараты, то получите от города помощь – социальную карточку, и теперь все товары в ряде магазинов и аптек вы будете получать со скидкой.

Как рассказывает директор Департамента труда и социальной политики горсовета Елена Китайская, мошенники при этом просят лишь "малость": человек должен назвать данные своей платежной карточки. Известно ведь, что многие пенсионеры получают свои пенсии на карточку, доступ к которой и пытаются получить эти "добрые люди".

Львов: "Одесса — "уйдет под воду", Крым станет островом: эксперт о последствиях погодных изменений в Украине"

Декабрь 2017-го и начало 2018-го выдался аномально теплым месяцем: как свидетельствует статистика, в Киеве он был самым теплым за последние 136 лет. И во Львове на Новый год было + 6°. Морозы если и ударяют, то ненадолго и чередуются с необычно частыми оттепелями.

…"Дело в том, что повышение уровня мирового океана является одним из найвидимиших последствий изменения климата. Украина – не островное государство: нам не грозит глобальное затопление, но тем не менее поднятие уровня Черного моря будет ощутимым. Ученые уже разработали карту-прогноз: определили территории, которые могут "уйти под воду". Бессарабия будет подтоплена: и не только Вилково исчезнет, но и всю территорию до Рени затопит. Что касается самой Одессы: несколько районов "уйдет под воду". То же касается и Херсонщины. Ну, и Крым вследствие поднятия уровня моря может превратиться в остров", — говорит эксперт по вопросам адаптации к смене климата Национального экологического центра Украины Надежда Артемьева.

Мукачево: "Из-за долга одной семьи в Мукачево без газа оставили 36 квартир многоэтажки"

По словам местного жителя, сегодня утром, около 10:30 часов, сотрудники "Закарпатгаза" приехали и под видом профилактических работ отключили от газоснабжения весь подъезд. Мужчина жалуется, что во многих квартирах есть маленькие дети, которые останутся без отопления. Всего 36 квартир.

Жители дома считают, что такое наказание должников не допустимо, ведь страдают и другие люди. Из-за этого двое жителей вызвали полицию и написали заявление.

mukachevo.ne Из-за долга одной семьи в Мукачево без газа оставили 36 квартир многоэтажки

Ровно: "Ровно — рай для кошек: депутаты горсовета предлагают защитить права котов и предоставить им беспрепятственный доступ в подвалы"

Превратить Ровно в рай для кошек предлагают депутаты горсовета. Проект решения "О мерах защиты бездомных кошек от жестокого обращения в городе Ровно" опубликовали на сайте горсовета в январе.

В частности депутатам предлагают запретить отлов кошек в городе, обеспечить им беспрепятственный доступ к амбарным и подвальным помещениям. Также проект решения предлагает ввести регулирование численности бездомных кошек в городе – путем стерилизации с обязательной вакцинацией и визуальной идентификацией.

vse.rv.ua Коты на улице

Тернополь: "Диктофон – это заколка для волос, а компьютерные платы – целый город. Старая техника глазами современных детей"

То, чем мы играли еще лет десять назад, сейчас уже непонятные вещи для современных детей. Они не понимают, как можно было пользоваться черно-белыми кнопочными мобильниками или что делать с дискетой.

… Первая реакция детей, без преувеличения, была "вау". Зайдя в помещение со старой техникой, они хотели ко всему прикоснуться, все рассмотреть.

"Что это такое? А это что? А этим что делали?" – вопросы звучали от каждого ребенка.

А посмотреть там действительно есть на что: кассетные проигрыватели, дискеты, первые ноутбуки, черно-белые телефоны, печатные машинки, вычислительная техника, пленочные фотоаппараты.

te.20minut.ua Старая техника глазами современных детей