ТОП тем Украины: "Нацдружины" в тонусе и проблемы пенсионеров

Фото Facebook "Национального корпуса"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во Львове продолжают спорить, имеют ли пенсионеры право на бесплатный проезд в маршрутках, в Виннице обсуждают школьника-борца с мусором, на Прикарпатье — двух коллекционеров кирпичей, а в Полтаве взялись за формирование позитивного имиджа города.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Львов: "Заходите" или "Убирайтесь вон"? Как возят пенсионеров в городских маршрутках Украины"

Во Львове продолжается публичная дискуссия относительно того, имеют или не имеют право на бесплатный проезд в маршрутках пенсионеры по возрасту. Частные перевозчики решили не возить пенсионеров без денег, а чиновники мэрии заняли странную позицию невмешательства.

…другие города Украины так или иначе уже урегулировали вопрос. Везде это по-разному, но в основном действуют ограничения для пенсионеров у частных перевозчиков. Приняты соответствующие решения исполкомов. Как пояснили в Минсоцполитики, согласно постановления КМУ №354, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд, однако ответственная за это – местная власть.

nahnews.org Пенсионеры и транспорт. Архивное фото

Винница: "В Стрижавке школьник самостоятельно убирает мусор с улиц. Кто он?"

2 февраля в Facebook опубликовали пост о стрижавском школьнике, который самостоятельно взялся за уборку улицы.…В комментариях, которых под постом немало, пишут, что "именно так выглядят настоящие патриоты", "это настоящий украинец", "настоящий хозяин" и другие. Некоторые, как автор вирусного поста, предложили в следующий раз присоединиться к нему.

…Пользователи сети сразу же узнали в парне ученика 11-го класса школы-лицея Эдуарда Педоренко. Погуглив, мы узнали, что борцом с мусором Эдик стал еще в 2011 году.

Дмитрий Рущак / Facebook В Стрижавке школьник самостоятельно убирает мусор с улиц

Полтава: "Имидж Полтавы: что планируют делать и за сколько"

Городская целевая программа обеспечения приобретения наградных материалов и имиджевой продукции на 2018 год обойдется горожанам в этом году в 623 488 гривен.

…В общем цель программы – обеспечение единой наградной политики и формирования положительного имиджа города Полтава и создание дополнительных организационных, финансовых и материально-технических условий для выполнения вышеупомянутой программы.

Львов: "Национальные дружины" – казаки или разбойники?"

Общественная организация "Национальные дружины" существует уже более года, но известной стала после заявления, что, мол, намерена наводить "украинский порядок", бороться с преступностью на улицах, в частности, с применением силы. Это вызвало бурное обсуждение в сми и соцсетях. "Национальные дружины" называют неонацистами, ультра-националистами, и даже карманной армией и легальными "титушками". Так кто они – современные казаки или разбойники? И вообще нужны ли Украине "Национальные дружины"?

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…Украинское законодательство действительно позволяет обычным гражданам принимать участие в охране общественного порядка (Закон "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы" от 2000 года). Для этого общественное формирование должно согласовать свою деятельность, в частности, устав, с органом местного самоуправления и полицией….Без координации с МВД и пограничниками такие формирования действовать не имеют права.

Фото Facebook "Национального корпуса" Акция "Национального корпуса" в Киеве

Ивано-Франковск: "Хобби бывает разным: Двое прикарпатцев коллекционируют кирпичи"

Василий Фицак и Мирослав Грибинник известны среди горожан. Для многих их интересы кажутся странными: то кладбища копают, то колокола ищут, то древние автомобили реставрируют. А тут еще и кирпич. А им просто интересно и, как оказалось, не зря.

kalushnews.city Двое прикарпатцев коллекционируют кирпичи

…"Самый старый кирпич, который приходилось видеть – это пальчатка. Ее изготавливали в ХV-ХVIII веках. Пальчатку ни с чем не спутаешь: на ее поверхности всегда есть несколько следов-борознин от пальцев мастера, который делал этот кирпич. Нашел ее во время археологических раскопок. Надписи на кирпичах интересны тем, что рассказывают о владельце и местах размещения. Это была своеобразная реклама, которая одновременно требовала качества продукции. Очень мощным в Калуше в начале ХХ века было производство кирпича польской семьей Косербив. Именно их кирпич использовали для строительства нынешнего краеведческого музея. Владелица или жена владельца кирпичного завода похоронена на нашем старом кладбище. Основа ее памятника выложена из их кирпича".