ТОП тем Украины: эволюция зоопарка в Харькове, беззащитный Хмельницкий

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Харькове фантазируют, каким будет новый городской зоопарк, в Полтаве подсчитывают, сколько денег Украина ежегодно теряет от насилия над женщинами, а в Одессе выясняют, насколько успешны в работе мужчины-педагоги.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Харьков: "Обновленный зоопарк: туристический магнит или прихоть?"

"Я ждал новый слоновник всю свою жизнь! Я работаю 25 лет, и всё это время надеялся, что когда-то у наших слонов будут хорошие условия, особенно зимой", – радуется реконструкции специалист по слонам, ведущий научный сотрудник Олег Грищенко.

К глобальным переменам зоопарк, по его мнению, приблизил кризис. В марте 2014 года директор коммунального предприятия Алексей Григорьев обратился к жителям города с просьбой спасти животных от голода. Несколько дней харьковчане несли и везли в зоопарк овощи, фрукты и мясо для хищников. (…) Перестройка – не единственное, что должно измениться в результате реконструкции. Коллекция харьковского зоопарка уменьшится (по современным требованиям животных должно быть меньше, а вольеры – просторнее), ставку сделают на экзотические виды.

Мариуполь: "Долгострой" по-мариупольски: как выглядит опорная школа после 15 месяцев ремонта"

Ремонт в мариупольской школе №66, которая должна стать опорной, начался в ноябре 2016 года. Но неприятности начались еще на стадии проекта, что затем прочувствовал на себе подрядчик ООО "Майстросервис, допущенный к строительным работам без соответствующей лицензии.

Ученики школы 2016 учебный год уже встречали в другой школе №11, которая планировалась к закрытию. С тех пор 1,5 года они занимаются в две смены с сокращенными до 35 минут уроками. Сейчас строители накрывают крышу небольшой пристройки рядом, а в самой школе работают над настенной плиткой.

Одесса: "Усатые няни": мужчины в одесских школах учат первоклашек и приобщают к прекрасному"

Дефицит отцовского внимания и контроля, характерный для нашего общества в целом уже ряд десятилетий, могут восполнить и восполняют педагоги-мужчины. И пусть пока их немного, но с каждым годом становится все больше.

…Сегодня в школе, кроме Валерия Витальевича, всего двое мужчин-педагогов – военрук и физрук. Маловато, конечно, но в наше время учителю-мужчине на бюджетную зарплату сложнее выжить, чем учительнице, у которой чаще всего есть зарабатывающий больше супруг. А если еще и жилье съемное…"Я как глава семьи считаю своим долгом зарабатывать больше супруги, – признается Валерий Витальевич. – Она у меня тоже учительница начальных классов, хотя и одесситка, работает в Доброславском учебно-воспитательном комплексе. Основные расходы по дому, строительству, ложатся на плечи мужчины, так, по крайней мере, меня воспитывали. Пока наши зарплаты одинаковы, но мне удается подрабатывать ведущим корпоративов и свадеб".

Хмельницкий: "Корь на Хмельнитчине: больных все больше, а вакцин нет"

По состоянию на 2 февраля в Хмельницкой области корью заболело 56 человек. В конце января эта цифра была вдвое меньше, сообщил главный эпидемиолог области Александр Мирный и рассказал, что количество больных растет так же, как и количество желающих получить прививку от опасной болезни.

"Только за январь 2018 в Хмельницкой области было привито 8000 детей. В прошлом году – более 56 000. Такого ажиотажа давно не было", — рассказал Александр Борисович.

Однако на сегодня ни в одной поликлинике области вакцины "Приорикс" нет. Эпидемиолог говорит, что все остатки вакцин закончились.

Полтава: "Сколько средств ежегодно теряет Украина из-за насилия над женщинами"

Ежегодно из-за насилия над женщинами Украина теряет сумму, равную годовому бюджету Одессы – $208 млн. В среднем, потерпевшая женщина тратит на лечение и реабилитацию после насилия больше, чем зарабатывает. Ежегодно от насилия в Украине погибает больше женщин (600 женщин), чем в результате военных действий (174 женщины в год). Таковы данные исследования Фонда народонаселения ООН по поводу гендерного насилия.

…Экономические потери в результате насилия в отношении женщин распределяются между различными представителями общества, включая самих пострадавших, членов их семей и обидчиков, работодателей, которые несут убытки вследствие нетрудоспособности работников, государственные и общественные организации, оказывающие услуги жертвам, страховые фонды и бюджеты разного уровня, налогоплательщики и экономика в целом.