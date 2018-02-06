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    Житель Одессы нашел лезвие в буханке хлеба

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    Житель Одессы в одной из крупнейших сетей супермаркетов приобрел буханку хлеба, в которой обнаружил опасный предмет - лезвие от канцелярского ножа.
    Житель Одессы нашел в хлебе лезвие
    Фото facebook.com/black.list.odessa

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Одессе в буханке хлеба найдено лезвие, фото бракованного хлеба опубликовано в социальных сетях.

    Сообщество "Черный список Одесса" сообщает, что хлеб был приобретен в одной из крупных сетей супермаркетов. Производитель — компания, работающая в Одесской области.

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    "Внутри корочки хлеба оказалось сменное лезвие от канцелярского ножа", — сообщил автор фото, который пожелал остаться неизвестным.

    Ранее в киевском гипермаркете засняли мышь, бегающую по тарелкам с суши.

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