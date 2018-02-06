Житель Одессы нашел лезвие в буханке хлеба

Фото facebook.com/black.list.odessa

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Одессе в буханке хлеба найдено лезвие, фото бракованного хлеба опубликовано в социальных сетях.

Сообщество "Черный список Одесса" сообщает, что хлеб был приобретен в одной из крупных сетей супермаркетов. Производитель — компания, работающая в Одесской области.

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"Внутри корочки хлеба оказалось сменное лезвие от канцелярского ножа", — сообщил автор фото, который пожелал остаться неизвестным.

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