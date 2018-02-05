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    Фотоленты

    Опра, Боуи и Тор. Кондитер творит поп-культуру на пирогах

    (обновлено: )78
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com
    Поп-культура в пирогах
    designyoutrust.com

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    Кондитер Джессика Ли Кларк-Боджин создает на пирогах удивительные портреты известных людей. Эти пироги настолько великолепны, что их даже не хочется разрезать и употреблять в пищу.

    Как сообщает bigpicture.ru, Джессика начала делать необычную выпечку в 2016 году, назвав свой проект "Пироги — это потрясающе" (Pies are awesome). По словам художницы, ее миссия — показать миру, что пироги могут не только конкурировать с креативными свадебными тортами и вычурными десертами со всего мира, но и быть забавными и легкими в приготовлении.

    Смотрите также: Девушка творит волшебство со своими губами

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