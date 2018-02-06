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    В Одесской области на базе отдыха нашли сразу двух утопленников

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    Около полудня на территории базы отдыха "Репида", расположенной в селе Матроска Измаильского района, в двух метрах от берега речки обнаружили тела двух утопленников – мужчины и женщины.
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    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 6 февраля, на базе отдыха в Одесской области были найдены тела двух утопленников, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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    Как стало известно, около полудня на территории базы отдыха "Репида", расположенной в селе Матроска Измаильского района, в двух метрах от берега речки обнаружили тела двух утопленников – мужчины и женщины.

    С помощью шанцевого инструмента тела вытащили из воды и передали полиции.

    Личности погибших пока неизвестны. Обстоятельства происшествия, причина смерти и данные погибших устанавливаются.

    Напомним, ранее в Закарпатской области в селе Тячев в аквапарке погиб мужчина, который приехал отдохнуть вместе с семьей из Хустского района.

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