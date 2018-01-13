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    В Закарпатье мужчина утонул, купаясь в аквапарке

    (обновлено: )48921
    Семья погибшего обвиняет руководителей аквапарка в отсутствии спасателей, которые должны следить за бассейном, и дежурного врача. Вскрытие показало, что у мужчины была сердечная недостаточность.
    Аквапарк в Закарпатье, где утонул мужчина

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в селе Тячев в аквапарке погиб мужчина, который приехал отдохнуть вместе с семьей из Хустского района.

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    О его смерти сообщил знакомый семьи погибшего Василия Стеця. В аквапарке он находился с женой и двумя детьми.

    "Во время отдыха в бассейне ему стало плохо и он утонул. К сожалению никто не заметил, что человек утонул и никто не оказал ему первую неотложную медицинскую помощь. А когда отдыхающие заметили мужчину то начали самостоятельно предоставлять ему медицинскую помощь но его уже нельзя было спасти", — написал на своей странице в Facebook Роман Келемен.

    По его словам, семья погибшего обвиняет руководителей аквапарка в отсутствии спасателей, которые должны следить за бассейном, и дежурного врача.

    По данным вскрытия, у погибшего мужчины была сердечная недостаточность.

    Напомним, в марте 2017 года в харьковском аквапарке "Джунгли" парами хлора отравились 20 детей. Шестеро из них были госпитализированы.

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