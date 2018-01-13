В Закарпатье мужчина утонул, купаясь в аквапарке

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в селе Тячев в аквапарке погиб мужчина, который приехал отдохнуть вместе с семьей из Хустского района.

О его смерти сообщил знакомый семьи погибшего Василия Стеця. В аквапарке он находился с женой и двумя детьми.

"Во время отдыха в бассейне ему стало плохо и он утонул. К сожалению никто не заметил, что человек утонул и никто не оказал ему первую неотложную медицинскую помощь. А когда отдыхающие заметили мужчину то начали самостоятельно предоставлять ему медицинскую помощь но его уже нельзя было спасти", — написал на своей странице в Facebook Роман Келемен.

По его словам, семья погибшего обвиняет руководителей аквапарка в отсутствии спасателей, которые должны следить за бассейном, и дежурного врача.

По данным вскрытия, у погибшего мужчины была сердечная недостаточность.

Напомним, в марте 2017 года в харьковском аквапарке "Джунгли" парами хлора отравились 20 детей. Шестеро из них были госпитализированы.