В Одесской области в канале нашли утонувший автомобиль

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Между селами Старая Некрасовка и Кислицы Измаильского района Одесской области ВАЗ-2106 слетел со скользкой трассы в канал, который идет параллельно с дорогой, и утонул.

На место происшествия выехали спасатели и полицейские.

Жертв и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет. Водитель утонувшей "шестерки" был сам в салоне. По его словам, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль упал в канал и начал постепенно тонуть, сообщает "БессарабияINFORM".

Выбраться через дверь он не смог из-за давления, но успел опустить стекло и выплыл на берег. Мужчина сразу отправился домой переодеваться.

К моменту приезда на место аварии сотрудников полиции, которых вызвали проезжавшие мимо водители, мужчина вернулся уже в сухой одежде и на данный момент дает пояснения правоохранителям.

bessarabiainform.com Автомобиль утонул в канале

В конце ноября сообщалось, что в Китае владелец "Ягуара" утонул вместе с авто, пытаясь получить страховку.