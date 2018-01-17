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    Общество

    В Одесской области в канале нашли утонувший автомобиль

    (обновлено: )279
    Водитель ВАЗ-2106 рассказал, что не справился с управлением, в результате чего автомобиль упал в канал и начал постепенно тонуть. Он был сам в салоне.
    Автомобиль утонул в канале
    bessarabiainform.com

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Между селами Старая Некрасовка и Кислицы Измаильского района Одесской области ВАЗ-2106 слетел со скользкой трассы в канал, который идет параллельно с дорогой, и утонул.

    На место происшествия выехали спасатели и полицейские. 

    Жертв и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет. Водитель утонувшей "шестерки" был сам в салоне. По его словам, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль упал в канал и начал постепенно тонуть, сообщает "БессарабияINFORM".

    Выбраться через дверь он не смог из-за давления, но успел опустить стекло и выплыл на берег. Мужчина сразу отправился домой переодеваться. 

    К моменту приезда на место аварии сотрудников полиции, которых вызвали проезжавшие мимо водители, мужчина вернулся уже в сухой одежде и на данный момент дает пояснения правоохранителям.

    bessarabiainform.com
    Автомобиль утонул в канале

    В конце ноября сообщалось, что в Китае владелец "Ягуара" утонул вместе с авто, пытаясь получить страховку.

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