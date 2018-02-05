В Харькове дали пожизненный срок убийце-расисту

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Дзержинский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №1 и признал виновным 27-летнего жителя Дергачевского района области в совершении нескольких особо тяжких преступлений.

Обвиняемого приговорили к высшей мере наказания — пожизненному лишению свободы за серию покушений на убийство по мотивам расовой нетерпимости, убийство и незаконное обращение с боеприпасами.

Прокуратура доказала в суде 4 покушения на убийство, совершенные в течение апреля-мая 2012 года. Во время нападений пострадали 6 человек.

"По данным следствия, парень еще с 2010 года начал интересоваться идеями нацизма, базовым постулатом которого является пропаганда расовой и национальной дискриминации и нетерпимости. Уже весной 2012 года он решил воплотить идеи учения в жизнь. Молодой действовал по одной и той же схеме. Возле станций метро выслеживал африканцев или жителей арабских стран, которые, по его мнению, не смогли бы оказать значительного сопротивления. Преследовал их, а затем в малолюдных местах нападал сзади с ножом. Все пострадавшие выжили в результате своевременно оказанной медицинской помощи", — сообщает прокуратура.

Скончалась лишь одна жертва.

Приговор еще не вступил в законную силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.

Ранее сообщалось, что Днепровский районный суд Киева избрал гражданину Азербайджана, задержанному в Запорожьепо подозрению в убийстве, в качестве меры пресечения содержание под стражей. Иностранца подозревают в убийстве, совершенном в ночь на 1 февраля в одном из ресторанов Днепровского района Киева.