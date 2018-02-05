Дикий Запад Винницы: три недели — три убийства

РИА Новости Украина

Самое свежее происшествие, убийство на Пирогова, имеет признаки заказного. Нападавшие приехали из Киева, у одного из них были в кармане 500 евро. Их целью был предприниматель. И хотя он отразил нападение, теперь должен оправдываться, что применил оружие правомерно, пишет Никита Панасенко.

"Во дворе на Пирогова, 74 застрелили человека! Вокруг все "прочесывают", – такое сообщение появилось в telegram-сообществе "ДТП – пробки Виннице" в 23:56, 26 января. Его оставил Александр Коляновский.

В 00:30 на месте еще работали полицейские. Место огородили специальной лентой. Вскоре тело мужчины, на вид которому было 40 лет, забрали. На снегу остались только следы крови. Правоохранители осматривали гараж возле места убийства, внутри которого стоял автомобиль.

"На мушке" был предприниматель

На следующий день на Facebook-странице полиции Винницкой области появились первые подробности. Сообщили, что 26 января, около 22:00, трое неизвестных напали на местного предпринимателя.

Ему пришлось защищаться. Во время нападения один из злоумышленников получил смертельное огнестрельное ранение. Двое скрылись. Личность погибшего установили на месте. Им оказался 47-летний киевлянин. 57-летний предприниматель, на которого напали, с травмами находится в больнице.

vn.20minut.ua Убийство на улице Пирогова в Виннице

По факту происшествия возбуждены уголовные производства о "покушение на убийство, совершенное группой лиц" и "умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны при превышении мер, необходимых для задержания преступника". Проводится расследование. Других подробностей следствие не разглашает.

Событие имеет признаки заказного убийства. В кармане погибшего нападающего нашли купюру в 500 евро.

Убийство на улице Пирогова стало третьим с начала 2018 года в Виннице.

Кровавое застолье

Всего за пять дней до убийства Пирогова, 21 января, полицейские нашли на Тяжилове тело мертвого мужчины. Как выяснилось, его жестоко убили.

"После проведения вскрытия стало понятно, что смерть мужчины наступила в результате многочисленных переломов и ушибов, которые были несовместимы с жизнью. Параллельно с проведением всех необходимых следственных действий, полицейские работали над установлением личности погибшего, - передает пресс-служба полиции области слова заместителя начальника главка Александра Цималюка. – Потерпевший – 53-летний житель Винницы. Правоохранители почасово отработали места пребывания погибшего в течение последних нескольких дней. Выяснилось, что потерпевшего видели вместе с 62-летним знакомым, с которым они злоупотребляли спиртным".

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Подозреваемый живет в доме, который находится в 50 метрах от места, где обнаружили тело убитого. Осмотрели помещение и нашли следы крови.

В полиции отмечают, что подозреваемый пытался скрыть следы преступления. Он убрал в доме, а тело мужчины вынес на улицу.

Вскоре мужчина сознался. Злоумышленник рассказал, что во время застолья возник спор, который перерос в драку. Когда товарищ перестал подавать признаки жизни, владелец вынес его тело в заросли возле дома.

Следователи открыли уголовное производство. За умышленное убийство мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

vn.20minut.ua Убийство в Виннице после застолья

Убийство из ревности

Меньше, чем за две недели до этого, у одной из многоэтажек на улице Стельмаха, рано утром нашли тело мертвого винничанина.

Произошло это 3 января. У погибшего были множественные ножевые ранения грудной клетки, живота и шеи. Полицейским удалось выйти на след убийцы. К подозреваемому их привела служебная собака.

В течение часа задержали 40-летнего винничанина, который признался, что убил мужчину из-за ревности к жене.

Ночью, вернувшись домой с работы, он застал свою жену в компании двух мужчин, с которыми она распивала спиртное. Женщина заявила, что с одним из этих мужчин она решила уйти из семьи.

Выяснять отношения муж и новый избранник его жены вышли во двор. Отойдя несколько метров от подъезда, мужчина нанес несколько ударов ножом другому. Вернувшись домой, он сказал жене и товарищу погибшего, что тот пошел домой. Сейчас убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

vn.20minut.ua Убийство в Виннице из ревности

Как можно себя защитить?

Несмотря на то, что убийство на Пирогова стало примером эффективной самозащиты, мы решили напомнить людям, с помощью каких средств можно увеличить свои шансы выжить в случае покушения.

Газовый баллончик. Разрешения на него брать не нужно. Не представляет угрозы жизни. Не слишком эффективен для отражения нападения. Можно даже отравиться газом самому. Может пригодиться против стаи собак. Или чтобы выиграть несколько секунд для побега от нападающего.

Электрошокеры. Компактные и доступные. Продаются в интернет-магазинах. Для защиты от нападающего нужно достичь контакта с обнаженной частью тела.

Пневматическое оружие. Разрешения не требуется, но покупатель должен быть совершеннолетним. Для отражения нападения не очень эффективен. Если нападающий в одежде – такое оружие его не остановит.

Газовое оружие. Доступно, но малоэффективно. Можно легко отравиться газом от выстрела самому. Требуется разрешение на приобретение и ношение.

Травматическое/огнестрельное оружие. Относительно эффективно для отражения нападения. Травматы доступны не для всех категорий населения. Для огнестрельного оружия требуется разрешение, большое количество справок и специальная подготовка. В Украине нет специального закона, который бы регламентировал приобретение, хранение и использование огнестрельного оружия. Согласно ст. 263 Уголовного кодекса, ношение, хранение, приобретение, сбыт огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов наказывается тюрьмой на срок от 3 до 7 лет.