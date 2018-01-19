В Киеве во время драки мужчина зарезал своего брата

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Соломенском районе столицы в одной из квартир произошла драка между родственниками. В результате младший брат ножом убил старшего. Мужчина признался в содеянном, его задержали, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Киева на странице в сети Facebook.

На линию "102" поступило сообщение о драке в квартире дома Соломенского района столицы. На место прибыли медики и следственно-оперативная группа, которых встретила хозяйка квартиры, где происходило событие.

Женщина рассказала правоохранителям, что вместе с 40-летним сыном находилась дома, когда вернулся старший. 45-летний мужчина начал ругаться, а потом подбежал к брату и начал его бить ногами по голове. Младший попытался скрыться на кухне, а потом схватил нож и несколько раз ударил им старшего родственника. Мужчина потерял сознание, поэтому мать вызвала "скорую" и полицию.

Пострадавшего отвезли в больницу, где он впоследствии скончался. С места происшествия правоохранители изъяли смывы вещества бурого цвета и кухонный нож.

40-летний мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что старший брат часто бил его без причины. Киевлянина задержали и доставили в управление полиции.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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