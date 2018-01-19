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    Киев

    В Киеве во время драки мужчина зарезал своего брата

    (обновлено: )11901
    Во время конфликта мужчина взял нож на кухне и несколько раз ударил брата, который после этого потерял сознание и скончался. Мать, которая была свидетелем трагедии, вызвала медиков.
    На месте убийства в Киеве
    Пресс-служба Киева в Facebook

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Соломенском районе столицы в одной из квартир произошла драка между родственниками. В результате младший брат ножом убил старшего. Мужчина признался в содеянном, его задержали, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Киева на странице в сети Facebook.

    На линию "102" поступило сообщение о драке в квартире дома Соломенского района столицы. На место прибыли медики и следственно-оперативная группа, которых встретила хозяйка квартиры, где происходило событие.

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    Женщина рассказала правоохранителям, что вместе с 40-летним сыном находилась дома, когда вернулся старший. 45-летний мужчина начал ругаться, а потом подбежал к брату и начал его бить ногами по голове. Младший попытался скрыться на кухне, а потом схватил нож и несколько раз ударил им старшего родственника. Мужчина потерял сознание, поэтому мать вызвала "скорую" и полицию.

    Пострадавшего отвезли в больницу, где он впоследствии скончался. С места происшествия правоохранители изъяли смывы вещества бурого цвета и кухонный нож.

    40-летний мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что старший брат часто бил его без причины. Киевлянина задержали и доставили в управление полиции.

    Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

    в Одессе произошла перестрелка между полицией и вооруженным преступником. Были ранены трое правоохранителей, стрелок был ликвидирован. По информации Князева, одесская полиция застрелила разыскиваемого преступника.

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