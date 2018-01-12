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    В Киеве во время чаепития зарезали мужчину

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (147)

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    По информации полиции, на лестничной площадке правоохранители обнаружили тело 37 летнего киевлянина с ножевым ранением грудной клетки, а в квартире рядом - двух мужчин - знакомых потерпевшего.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 11 января около 22:00 в дежурную часть Днепровского управления полиции Киева от врачей поступило сообщение, что на лестнице подъезда дома на улице Азербайджанской находится человек с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и руководство полиции района.

    Полиция Украины
    УНИАН
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    Как сообщил начальник райуправления полиции Александр Кузьмин, на лестничной площадке правоохранители обнаружили тело 37 летнего киевлянина с ножевым ранением грудной клетки, а в квартире рядом — двух мужчин — знакомых потерпевшего.

    "Один из мужчин — хозяин квартиры, к которому пришли два товарища якобы на чаепитие. Однако между гостями возник конфликт, и хозяин попросил их выйти в коридор и там выяснять отношения. Через некоторое время его приятель вернулся, рассказал о драке, выбросил нож в мойку и остался ждать полицию", — отметил полицейский.

    С места происшествия эксперты изъяли нож со следами бурого цвета и другие вещественные доказательства. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. 34-летнему уроженцу другого государства грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

    Ранее сообщалось, что в Киеве двоих мужчин посадили на десять лет заключения за убийство знакомого.

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