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    В Херсоне изнасиловали и убили пенсионерку

    (обновлено: )51003
    Сообщается, что 65-летняя женщина скончалась в больнице на операционном столе от большой кровопотери и болевого шока.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Херсоне посреди улицы изнасиловали и забили до смерти пожилую женщину.

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    Ее обнаженное окровавленное тело в пятницу около пяти часов утра обнаружили прохожие.

    Жертва еще была жива, но скончалась в больнице на операционном столе от большой кровопотери и болевого шока. Сотрудники криминальной полиции Корабельного района города установили личность погибшей. Это была 65-летняя уборщица коммунального предприятия "Херсонтеплокоммунэнерго", сообщает kherson.net.ua. 

    Источник портала в Главном управлении национальной полиции Херсонщины сообщает, что при поиске в прилегающих кварталах оперативники остановили подозрительного мужчину из числа бродяг. Его опрашивают, подозревая, что бомж мог быть очевидцем нападения на пенсионерку, или даже причастен к этом преступлению. 

    Ранее сообщалось, что в Знаменском районе Кировоградской области 33-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Злоумышленником оказался сожитель матери пострадавшего ребенка.

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