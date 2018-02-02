В Херсоне изнасиловали и убили пенсионерку

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Херсоне посреди улицы изнасиловали и забили до смерти пожилую женщину.

Ее обнаженное окровавленное тело в пятницу около пяти часов утра обнаружили прохожие.

Жертва еще была жива, но скончалась в больнице на операционном столе от большой кровопотери и болевого шока. Сотрудники криминальной полиции Корабельного района города установили личность погибшей. Это была 65-летняя уборщица коммунального предприятия "Херсонтеплокоммунэнерго", сообщает kherson.net.ua.

Источник портала в Главном управлении национальной полиции Херсонщины сообщает, что при поиске в прилегающих кварталах оперативники остановили подозрительного мужчину из числа бродяг. Его опрашивают, подозревая, что бомж мог быть очевидцем нападения на пенсионерку, или даже причастен к этом преступлению.

Ранее сообщалось, что в Знаменском районе Кировоградской области 33-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Злоумышленником оказался сожитель матери пострадавшего ребенка.