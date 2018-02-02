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    Фотоленты

    Запорожье: в годовщину Сталинградской битвы под ноги пенсионерам вылили кровь

    (обновлено: )945115
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция "Полка Победы", посвященная Сталинградской битве
    akzent.zp.ua
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция "Полка Победы", посвященная Сталинградской битве
    akzent.zp.ua
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция "Полка Победы", посвященная Сталинградской битве
    akzent.zp.ua
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция "Полка Победы", посвященная Сталинградской битве
    akzent.zp.ua
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция "Полка Победы", посвященная Сталинградской битве
    akzent.zp.ua
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция "Полка Победы", посвященная Сталинградской битве
    akzent.zp.ua
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция "Полка Победы", посвященная Сталинградской битве
    akzent.zp.ua
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция "Полка Победы", посвященная Сталинградской битве
    akzent.zp.ua
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция "Полка Победы", посвященная Сталинградской битве
    akzent.zp.ua
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битве
    Запорожье: акция "Полка Победы", посвященная Сталинградской битве
    akzent.zp.ua

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    Запорожье: акция "Полка Победы", посвященная Сталинградской битве

    В Запорожье в пятницу, 2 февраля, состоялась акция "Полка Победы", посвященную 75-летию Сталинградской битвы. На мероприятие на запорожской Аллее Славы собралось около двух десятков пожилых людей. Они возложили цветы к памятнику кобмату Еременко, погибшему во Второй мировой войне.

    На акцию также пришла группа людей с украинскими флагами и национальной символикой.

    Мероприятие охранялось несколькими десятками полицейскими в экипировке.

    При возложении цветов мужчина пожилого возраста встал на колени перед памятником и отметил что пришел почтить Сталинградскую битву, и погибших в этой войне. В этот момент одна из проукраинских активисток вылила ему на ноги кровь и бросила ошметки мяса, передает запорожский портал "Акцент".

    Смотрите также: Девушки в бикини показали, как Порошенко отдыхал на Мальдивах

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