В Запорожье в пятницу, 2 февраля, состоялась акция "Полка Победы", посвященную 75-летию Сталинградской битвы. На мероприятие на запорожской Аллее Славы собралось около двух десятков пожилых людей. Они возложили цветы к памятнику кобмату Еременко, погибшему во Второй мировой войне.

На акцию также пришла группа людей с украинскими флагами и национальной символикой.

Мероприятие охранялось несколькими десятками полицейскими в экипировке.

При возложении цветов мужчина пожилого возраста встал на колени перед памятником и отметил что пришел почтить Сталинградскую битву, и погибших в этой войне. В этот момент одна из проукраинских активисток вылила ему на ноги кровь и бросила ошметки мяса, передает запорожский портал "Акцент".

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