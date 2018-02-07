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    Как снег на голову: в Бразилии осел провалился сквозь крышу жилого дома

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    В Бразилии осел стал жертвой собственной беспечности: животное прыгнуло на крышу дома и провалилось сквозь черепицу. Очевидцы происшествия сообщают, что при падении осел не пострадал.

    В Бразилии жители муниципалитета Кажазейрас стали свидетелями курьезного случая: осел упал на крышу жилого дома и пробил ее.

    Жильцы дома опубликовали видео, на котором видно, что животное пробило ногами черепицу и пытается выбраться из западни.

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    Позднее выяснилось, что осел забрел на крышу с холма, рядом с которым находится дом. Черепица не выдержала его веса. При падении осел безуспешно пытался зацепиться за перегородки, но все-таки упал.

    При падении осел не пострадал.

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