ТОП тем в мире: масштабная авария в США, всплеск национализма в Украине

РИА Новости Украина

Авария поезда Amtrak

Поезд Amtrak, следующий из Нью-Йорка в Майами, столкнулся в воскресенье с грузовым составом в американском штате Южная Каролина. В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов, погибли два человека, еще 116 пострадали. Эта новость попала на передовицы многих зарубежных изданий (New York Times, Washington Post, Wall Street Journal и другие).

По данным СМИ, на путях были неправильно установлены переводные стрелки, из-за чего поезд сошел с основного пути и поехал по боковому, на котором стоял пустой грузовой состав. "За некоторое время до столкновения поезд CSX был переведен на обходной путь", — пишет Wall Street Journal.

instagram.com/analognightmare/ Столкновение поездов в США

"Сотрудники федеральных органов безопасности сосредоточены на выяснении того, почему стрелки находились в неправильном положении, послав… поезд с более чем 140 людьми с основного пути на боковой", — отмечает Washington Post. "Amtrak пережил третью крупную аварию менее чем за семь недель в воскресенье…, усиливая беспокойство о безопасности и надежности службы пассажирских железных дорог в США", — отмечает New York Times. По данным газеты, "столкновение стало предметом федерального расследования".

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Демократы продвигают собственный меморандум

Демократы в конгрессе США призывают президента Дональда Трампа одобрить публикацию их записки по российскому расследованию, которая станет ответом на меморандум республиканцев, распространенный в пятницу. Как отмечает New York Times, в понедельник ожидается голосование, будут ли опубликованы записки.

В прошлый понедельник большинство республиканцев проголосовали против публикации записки демократов, в то же время они решили опубликовать собственный документ в три с половиной страницы, пишет газета. Но некоторые из республиканцев … показали, что сейчас они выступают за публикацию записок демократов при условии, что в них не будет важной информации, касающейся национальной безопасности. Демократы отмечают, что "их записки на 10 страниц исправляют неточности республиканцев и добавляют важную информацию о действиях ФБР и минюста", сообщает New York Times. "Но еще нужно посмотреть, какую часть документа разрешат опубликовать", — отмечает издание Hill.

Анастасиадис переизбран президентом Кипра

Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис победил на выборах президента Кипра в воскресенье, об этом пишут многие СМИ. Во втором туре выборов Анастасиадис набрал 55,99% голосов, его соперник Ставрос Малас от левой партии АКЕЛ — 44,01% голосов. Явка составила 73,97%. "Анастасиадису, 71-летнему адвокату, приписывается приведение экономики страны обратно в сторону роста после того, как она почти развалилась в 2013 году… Также благодаря Анастасиадису переговоры о воссоединении приблизились к успеху, чего не было на протяжении почти четырех десятилетий", — пишет газета Wall Street Journal.

Как отмечает газета Guardian, выступая перед сторонниками, лидер "пообещал возобновить переговоры по мирному урегулированию, направленные на сближение греческой и турецкой общины". "Анастасиадис повторил, что он попытается добиться соглашения, которое не включает требования Турции о постоянном военном присутствии и праве вмешиваться военным путем в дела федеративного Кипра", — отмечает Daily Mail. Как пишет Wall Street Journal, "соглашение может принести экономические выгоды, например, оно может позволить пересечь остров газопроводу, соединяющему Европу и Ближний Восток, а также содействовать улучшению безопасности и экономическому подъему региона".

Эквадорцы не позволят неограниченно избираться

Жители Эквадора в воскресенье проголосовали на референдуме за отмену неограниченного числа переизбраний на выборные должности, в том числе президентскую, эта новость оказалась в центре внимания международных СМИ (New York Times, Deutsche Welle, Pais, Prensa, Republica).

"Эквадорцы отправились в воскресенье на участки, чтобы решить на референдуме вопрос об одном ключевом моменте в институциональной архитектуре страны, от которого будет зависеть будущее бывшего президента Рафаэля Корреа", — пишет Pais.

"Референдум, чтобы изменить конституцию, был предложен президентом Ленином Морено, — шаг, который многими рассматривался как попытка президента не дать Корреа, его бывшему ментору, снова баллотироваться в разгар серьезного политического скандала", — отмечает Deutsche Welle. Как отмечает издание, Корреа считает, что референдум был предложен "предателем" Морено, чтобы уничтожить его политически.

Непобедимая коррупция в Украине

Небывалый всплеск коррупции на Украине не только отталкивает потенциальных инвесторов, но все чаще становится предметом обсуждения в авторитетных международных организациях и СМИ. Проведя очередное исследование в области восприятия уровня коррупции на Украине, Американская торговая палата, (украинское представительство), пришла к выводу, что по скорости воровства нынешняя украинская власть не только скатилась до уровня 2014 года, но и во многом превзошла коррупцию времен Виктора Януковича. Более того, даже у тех, кто все еще безоглядно верит на Украину и ее потенциал, поводов для оптимизма с каждым днем становится все меньше, пишет Олег Пономарев для Riga.Rosvesty.

По словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, причиной небывалого роста коррупции стала потеря чиновниками страха перед ответственностью. Прогнившие суды пачками и за "энную сумму денег" выдадут сегодня любое решение в пользу коррупционера. В большинстве случаев, многие дела затягиваются на года и попросту разваливаются на первых же судебных заседаниях. Отсутствие же примеров реального наказания за коррупционные преступления является одной из самых главных проблем и развязывает руки и без того "зажравшимся" чиновникам.

По его словам, именно сотни дел без финального решения судов являются причинами 99% критики, которая звучит в адрес антикоррупционных органов Украины. Более того, коррупция и далее продолжает разрушать хилую украинскую экономику, бизес-климат и привлекательность страны в глазах зарубежных инвесторов. Здесь достаточно вспомнить отказ заходить на украинский рынок таких мировых гигантов, как Burger King, Starbucks, IKEA или Ryanair. И если в 2016 году, по данным Американской торговой палаты, только 13% опрошенных говорили о том, что коррупция является главной причиной отказа работать на Украине, то спустя год таковых оказалось уже 17%.

Киев против фашизма

Бернхард Клазен в материале для издания Die Tageszeitung обратил внимание на протест в центре Киева против состоявшегося неделю назад марша военизированной "Национальной дружины". Участники демонстрации скандировали хором такие лозунги, как "Нам не нужна ваша защита", "Против расизма" и "Больше свободы, меньше контроля", требуя таким образом от властей решительных действий против праворадикальных военизированных структур.

Радио Свобода Протест в центре Киева против "Национальной дружины"

"Мы должны защитить Украину от фашизма, — заявил изданию украинский правозащитник Владимир Чемерис. — Демократическое общество не должно допустить, чтобы правым радикалам потворстововали и дальше". Почти каждый день поступают сообщения о нападениях правых, но полиция ничего не делает, говорит Чемерис.

Издание напоминает, что после того как 28 января 600 молодых людей из праворадикальной "Национальной дружины" прошли маршем по Киеву, о них заговорили повсюду. В конце марша они перед своим предводителем Андреем Билецким принесли клятву украинскому народу.