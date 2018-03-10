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В течение дня очереди грузовиков постепенно увеличивались и, по данным на 22.00, в пунктах пропуска "Каменный лог" на границе с Литвой в очереди на выезд из Белоруссии скопились 250 фур, "Котловка" — 230, "Бенякони" — 180 на выезд, а также 100 на въезд в Белоруссию.