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    Госпогранкомитет Белоруссии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
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    09:47 24.02.2016
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    Количество грузовиков на белорусско-литовской границе несколько сократилось, однако ситуация по-прежнему остается сложной, заявили в погранкомитете Белоруссии. По данным пограничников, сейчас выезда в Литву ожидают 300 фур.
    Блокада российских фур. Архивное фото
    Очереди из фур на границе с ЕС сокращаются — белорусские пограничники
    11:57 23.02.2016
    261Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    В пунктах пропуска на границе Белоруссии с Литвой сохраняются большие очереди грузовиков. Однако постепенно ситуация улучшается по мере того, как количество стоящих фур сокращается, сообщили в белорусском погранкомитете.
    Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
    На границе с Литвой скопились очереди из сотен грузовиков — погранкомитет Белоруссии
    23:27 21.02.2016
    195Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    В течение дня очереди грузовиков постепенно увеличивались и, по данным на 22.00, в пунктах пропуска "Каменный лог" на границе с Литвой в очереди на выезд из Белоруссии скопились 250 фур, "Котловка" — 230, "Бенякони" — 180 на выезд, а также 100 на въезд в Белоруссию.
    Силы АТО в районе Дебальцево
    Хроника 17 февраля: бои за Дебальцево, Ефремов на свободе
    09:23 18.02.2015
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    Эпицентром основных событий минувшего дня стал украинский город Дебальцево. Несмотря на объявленное в Минске перемирие, там продолжаются столкновения.
    Пограничный пункт. Архивное фото
    Около 20 неизвестных с лошадьми пытались прорваться из Украины в Белоруссию
    13:17 17.02.2015
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    Белорусские пограничники пресекли эту попытку с помощью оружия, нарушители бежали обратно в Украину, сообщает во вторник пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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