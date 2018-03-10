Количество грузовиков на белорусско-литовской границе несколько сократилось, однако ситуация по-прежнему остается сложной, заявили в погранкомитете Белоруссии. По данным пограничников, сейчас выезда в Литву ожидают 300 фур.
В пунктах пропуска на границе Белоруссии с Литвой сохраняются большие очереди грузовиков. Однако постепенно ситуация улучшается по мере того, как количество стоящих фур сокращается, сообщили в белорусском погранкомитете.
В течение дня очереди грузовиков постепенно увеличивались и, по данным на 22.00, в пунктах пропуска "Каменный лог" на границе с Литвой в очереди на выезд из Белоруссии скопились 250 фур, "Котловка" — 230, "Бенякони" — 180 на выезд, а также 100 на въезд в Белоруссию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".