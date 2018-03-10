Украинский президент считает, что канадский премьер Джастин Трюдо не против отправки миротворцев в его страну, пишут мировые СМИ. Ответит ли Оттава на настойчивые требования Киева направить миротворческие войска на Восток страны?
Либеральная партия одерживает победу на парламентских выборах в Канаде, одерживая победу в 190 избирательных округах при необходимых 170. В соответствии с законодательством Канады выборы в парламент проводятся по мажоритарной системе - один депутат от одного округа.
Большинство опросов накануне голосования предсказывали успех Либеральной партии, отдавая второе место консерваторам во главе с действующим премьером Стивеном Харпером, который решил бороться за пост в четвертый раз.
Для формирования правительства партии не обязательно набрать большинство голосов в парламенте, достаточно лишь заручиться наибольшим числом голосов избирателей. В настоящее время, согласно опросам, Либеральная партия лидирует.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что нужно снимать любые проблемные ограничения в торговле между Украиной и Канадой. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Стивеном Харпером.
Порошенко поблагодарил правительство Канады за предоставленные Киеву кредитные ресурсы на общую сумму более 400 миллионов канадских долларов, гуманитарную и техническую помощь на сумму, которая превышает 178 миллионов канадских долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".