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    Стивен Харпер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 49
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    Визит Порошенко в Канаду
    CBC: после США Украина просит помощи у Канады
    14:11 28.09.2017
    489Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Украинский президент считает, что канадский премьер Джастин Трюдо не против отправки миротворцев в его страну, пишут мировые СМИ. Ответит ли Оттава на настойчивые требования Киева направить миротворческие войска на Восток страны?
    Лидер Либеральной партии Канады Джастин Трюдо и его мать Маргарет Трюдо
    Либералы и Джастин Трюдо - победители на выборах в Канаде 
    14:40 20.10.2015
    244
    Либеральная партия одерживает победу на парламентских выборах в Канаде, одерживая победу в 190 избирательных округах при необходимых 170. В соответствии с законодательством Канады выборы в парламент проводятся по мажоритарной системе - один депутат от одного округа.
    Премьер-министр Канады Стивен Харпер
    Премьер Канады уходит с поста лидера консерваторов
    08:21 20.10.2015
    70
    По итогам обработки почти 80% процентов бюллетеней, консерваторы набирают чуть более 31% голосов и занимают второе место на выборах в парламент.
    Флаг Канады
    Победу на выборах в Канаде одержат либералы, консерваторы будут вторыми
    05:41 20.10.2015
    98
    Большинство опросов накануне голосования предсказывали успех Либеральной партии, отдавая второе место консерваторам во главе с действующим премьером Стивеном Харпером, который решил бороться за пост в четвертый раз.
    Премьер-министр Канады Стивен Харпер
    Парламентские выборы в Канаде могут привести к смене правительства
    04:50 19.10.2015
    127
    Для формирования правительства партии не обязательно набрать большинство голосов в парламенте, достаточно лишь заручиться наибольшим числом голосов избирателей. В настоящее время, согласно опросам, Либеральная партия лидирует.
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Вице-президент США и премьер Канады обсудили Украину и борьбу с ИГ
    04:52 06.07.2015
    170Переговоры по Донбассу
    Согласно информации Белого дома, кроме ситуации в Украине и борьбы с ИГ также обсуждалась торговля в рамках готовящейся торговой сделки Транс-тихоокеанское партнерство.
    Участники мотопробега клуба Ночные волки. Архивное фото
    Канада расширила санкционный список против РФ из-за Украины
    20:59 29.06.2015
    443Новые санкции в отношении России.
    Расширение санкций коснулось, в частности, фонда Marshall Capital Fund, мотоклуба "Ночные волки", компаний "Газпром", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть".
    Петр Порошенко и Стивен Харпер
    Порошенко и Харпер обсудили вопросы зоны свободной торговли
    21:12 19.06.2015
    225
    Сообщается, что "собеседники... обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности договорились ускорить процесс переговоров относительно Зоны свободной торговли".
    Харпер, Обама, Меркель, Олланд и Кэмерон
    Открытие саммита G7 в замке Эльмау 
    21:20 07.06.2015
    516Саммит G7 - 2015
    Саммит "Группы семи" открылся в воскресенье. Пленарное заседание проходило в закрытом от прессы режиме, журналистам разрешили лишь сделать фотографии и видеозаписи начала встречи.
    Агитационные воздушные шары с изображением лидеров стран-членов G7 в Мюнхене, Германия
    В Баварии открылся саммит G7
    15:31 07.06.2015
    295Саммит G7 - 2015
    Среди участников - канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Барак Обама, президент Франции Франсуа Олланд, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер Канады Стивен Харпер и другие.
    Столкновения милиции и неизвестных на Марше равенства в Киеве
    Хроника 6 июня: бойня на гей-марше, отставка Тальявини и встречи Порошенко с премьерами
    11:45 07.06.2015
    1870Беспорядки на гей-параде в Киеве.
    В Киеве – бойня во время гей-парада, а во Львове "Правый сектор" маршировал против президента Порошенко. Сам глава государства за один день встретился с премьер-министрами Японии и Канады.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк надеется через три месяца завершить переговоры о ЗСТ с Канадой
    00:59 07.06.2015
    238
    По словам прембер-министра Украины, Сна данном этапе переговоры находятся на очень хорошей стадии Речь идет об инвестициях из Канады в Украину и доступ украинских товаров на рынок Канады.
    Петр Порошенко и Стивен Харпер
    Харпер о предоставлении Украине оружия: надо сделать намного больше
    23:29 06.06.2015
    187
    По словам президента Украины, обе страны намерены расширять сотрудничество в военно-технической сфере, однако речи о поставках Киеву канадского летального вооружения не идет.
    Петр Порошенко
    Порошенко ожидает подписания с Канадой соглашения о ЗСТ
    22:49 06.06.2015
    283
    Президент Украины Петр Порошенко считает, что нужно снимать любые проблемные ограничения в торговле между Украиной и Канадой. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Стивеном Харпером.
    Флаг Канады
    Порошенко намерен договориться с Канадой о выдаче виз на 10 лет
    21:38 06.06.2015
    229
    Согласно информации президента Украины Петра Порошенко, визовый диалог с Канадой уже начат. Украина, по словам президента, предлагает упростить процедуру получения канадских виз.
    Петр Порошенко и Стивен Харпер
    Украина и Канада проведут совместные военные учения
    21:02 06.06.2015
    188Обстрелы на Донбассе
    В ближайшее время в западной части Украины будут развернуты канадские Вооруженные силы в сотрудничестве с Соединенными Штатами, чтобы начать подготовку Вооруженных сил Украины.
    Премьер-министр Канады Стивен Харпер
    Канада заявляет о готовности ужесточить санкции против РФ
    20:38 06.06.2015
    299Новые санкции в отношении России.
    Как отметил премьер-министр Канады Стивен Харпер в Киеве, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, экономические санкции должны оставаться в силе.
    Петр Порошенко и Стивен Харпер
    Порошенко обсудил с Харпером углубление сотрудничества в военной сфере
    19:16 06.06.2015
    136Год президента Порошенко
    Порошенко поблагодарил правительство Канады за предоставленные Киеву кредитные ресурсы на общую сумму более 400 миллионов канадских долларов, гуманитарную и техническую помощь на сумму, которая превышает 178 миллионов канадских долларов.
    Петр Порошенко
    Киев не предлагал Западу развернуть системы ПРО в Украине - Порошенко
    18:31 06.06.2015
    431Год президента Порошенко
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко в субботу, вопрос об обращении к международным партнерам о размещении в Украине системы ПРО не стоит на повестке дня.
    Петр Порошенко и Стивен Харпер
    В Киеве проходит встреча Порошенко и премьера Канады
    16:42 06.06.2015
    84Саммит G7 - 2015
    Согласно информации, Петр Порошенко и Стивен Харпер планируют обсудить шаги мирового общества в отношении России в свете боев в Донбассе и экономическую поддержку Украины.
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