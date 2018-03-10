Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая в эфире ГС рассказала, что соглашение о свободной торговле с Канадой будет способствовать существенному наращиванию объемов торговли.
Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества. Это касается торговли промышленными и сельскохозтоварами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов госзакупок.
По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, через три недели он будет в Украине с официальным визитом, в ходе которого запланированы встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.
В рамках визита в Украину канадской делегации во главе с премьер-министром страны Стивеном Харпером министр обороны Степан Полторак проведет встречу с министром обороны Канады Джейсоном Кенни, сообщила официальный представитель Минобороны Виктория Кушнир.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".