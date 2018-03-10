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    Кабинет министров Канады

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
    Премьер Канады во вторник сообщит о перестановках в правительстве - СМИ
    00:43 10.01.2017
    56Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По информации СМИ, перестановки могут затронуть до девяти министров, в том числе министров иностранных дел, международной торговли, труда и главу ведомства по делам ветеранов.
    Джастин Трюдо и Владимир Гройсман
    Что значит для Украины подписание Соглашения о ЗСТ с Канадой
    07:50 12.07.2016
    2766ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая в эфире ГС рассказала, что соглашение о свободной торговле с Канадой будет способствовать существенному наращиванию объемов торговли.
    Джастин Трюдо. Архивное фото
    Премьер Канады в Киеве подпишет соглашение о ЗСТ с Украиной
    05:59 11.07.2016
    842
    Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества. Это касается торговли промышленными и сельскохозтоварами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов госзакупок.
    Джастин Трюдо. Архивное фото
    Премьер Канады Трюдо намерен приехать в Украину
    01:12 21.06.2016
    187
    По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, через три недели он будет в Украине с официальным визитом, в ходе которого запланированы встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.
    Флаги Канады и России
    Санкции Канады против РФ расширены, и они "навсегда", считает эксперт
    18:38 20.03.2016
    1963Новые санкции в отношении России.
    Расширение Канадой санкций против РФ объясняется твердой позицией России перед давлением Запада, считает ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.
    Школа в городе Ла Лош в Канаде
    Пять человек погибли при стрельбе в канадской провинции Саскачеван - премьер
    01:39 23.01.2016
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    По словам Трюдо, на "данный момент еще рано судить о том, как и почему произошла стрельба в городе Ла Лош". Человек, устроивший стрельбу, задержан.
    Конопля
    Власти Канады намерены легализовать марихуану в 2016 году
    00:28 05.12.2015
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    Власти Канады приняли решение легализовать марихуану в 2016 году, страна станет первой в блоке государств "Большой семерки", кто совершит подобный шаг.
    Петр Порошенко и Стивен Харпер. Архивное фото
    Премьер и министр обороны Канады на этой неделе посетят Украину
    12:31 02.06.2015
    124Отношение мира к ситуации в Украине
    В рамках визита в Украину канадской делегации во главе с премьер-министром страны Стивеном Харпером министр обороны Степан Полторак проведет встречу с министром обороны Канады Джейсоном Кенни, сообщила официальный представитель Минобороны Виктория Кушнир.
    Здание Парламента Канады
    В Канаде проверяют информацию о похищении гражданки страны боевиками ИГ в Сирии
    21:50 30.11.2014
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    Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина, которая родилась в Канаде, попала в плен боевиков после того, как присоединилась к курдским ополченцам в борьбе с ИГ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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