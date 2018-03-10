По словам госсекретаря США Джона Керри, "еще очень многое предстоит сделать в борьбе с терроризмом". Об этом он заявил в Бостоне по итогам встречи с главами МИД Канады и Мексики Джоном Бэрдом и Хосе Антонио Меаде.
"Канада продолжит тесно работать со всеми своими партнерами и союзниками и примет дальнейшие шаги, если Россия продолжит свои опрометчивые и безответственные действия", - говорится в заявлении главы МИД Канады Джона Бэрда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".