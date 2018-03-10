наверх
10.03.201807:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Джон Бэрд (канадский политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Канады
    Глава МИД Канады объявил, что уходит в отставку
    17:44 03.02.2015
    73
    Глава канадского внешнеполитического ведомства Джон Бэрд отметил, что намерен покинуть также парламент в ближайшие недели.
    Госсекретарь США Джон Керри
    Освобождение от боевиков ИГ Кобани является важным достижением - Керри
    05:52 01.02.2015
    164Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам госсекретаря США Джона Керри, "еще очень многое предстоит сделать в борьбе с терроризмом". Об этом он заявил в Бостоне по итогам встречи с главами МИД Канады и Мексики Джоном Бэрдом и Хосе Антонио Меаде.
    Air Asia
    Канада готова помочь Индонезии в ситуации с пропавшим лайнером Air Asia
    00:27 29.12.2014
    86Исчезновение самолета AirAsia
    Авиалайнер Airbus A320-200 компании Air Asia, совершавший рейс из индонезийской Сурабаи в Сингапур, пропал с диспетчерских радаров в ночь на воскресенье.
    Премьер-министр Канады Стивен Харпер
    Канада введет новые санкции в отношении России - премьер
    23:42 19.12.2014
    1354
    Премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил о новых санкциях в отношении РФ: его страна запретила экспорт технологий под добыче нефти и воспретила въезд ряду граждан России и Украины.
    Военная техника в Донецке
    Канада заявляет о движении военных РФ на границе c Украиной
    19:03 13.11.2014
    260Донбасс - зона войны
    Министр иностранных дел Канады Джон Бэрд сделал заявление, в котором идет речь о том, что Канада обеспокоена ростом насилия в Украине.
    Флаг Канады
    МИД Канады: принадлежность канадского стрелка к ИГ пока не подтверждена
    13:34 24.10.2014
    28Стрельба в мечети Квебека
    По словам министра, устроивший стрельбу Мишель Зихаф-Бибо "безусловно, был радикалом", но в списке особо опасных террористов не значился.
    Флаг Канады
    Канада пригрозила России новыми санкциями из-за конфликта в Украине
    23:36 08.09.2014
    148Санкции в отношении России_2014
    Глава МИД Канады Джон Бэрд заявил, что его страна готова ужесточить санкции в отношении России, если перемирие на востоке Украины не будет продолжено, сообщает канадский телеканал CTV News.
    Флаг Канады
    Канада обеспокоена возможной "гуманитарной интервенцией" РФ в Украину
    00:29 11.08.2014
    632
    "Канада продолжит тесно работать со всеми своими партнерами и союзниками и примет дальнейшие шаги, если Россия продолжит свои опрометчивые и безответственные действия", - говорится в заявлении главы МИД Канады Джона Бэрда.
    Флаг Канады
    Канада введет новые санкции в отношении России - агентство
    02:54 22.07.2014
    71Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Канада введет новые санкции в отношении российских граждан и компаний, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД страны Джона Бэрда.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги