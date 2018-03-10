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По словам госсекретаря США Джона Керри, "еще очень многое предстоит сделать в борьбе с терроризмом". Об этом он заявил в Бостоне по итогам встречи с главами МИД Канады и Мексики Джоном Бэрдом и Хосе Антонио Меаде.