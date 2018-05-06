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    Угрожал жене гранатой. В Ровно эвакуировали дом из-за военного

    (обновлено: )6120
    Как сообщили в полиции, 40-летний мужчина из квартиры убежал, но его патрульные разыскали на улице возле дома. Работники ГСЧС немедленно эвакуировали жителей многоэтажки.
    В Ровно полицейские эвакуировали жителей дома из-за нетрезвого военного, который в квартире гранатой угрожал жене
    Пресс-служба полиции Ровенской области

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина.

    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Информатор
    Последствия взрыва гранаты в автомобиле на Позняках в Киеве
    В Ровно полицейские эвакуировали жителей дома из-за нетрезвого военного, который в квартире гранатой угрожал жене, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

    Как стало известно, о семейной ссоре в полицию сообщила 44-летняя жительница, которая рассказала, что мужчина держит в руках предмет, внешне похожий на гранату.

    "В квартире на улице Млиновская областного центра инспекторы обнаружили гранату. 40-летний дебошир из квартиры убежал. Его патрульные разыскали на улице возле дома. Работники ГСЧС немедленно эвакуировали жителей многоэтажки", — говорится в сообщении.

    По результатам осмотра специалисты-взрывотехники установили, что мужчина угрожал жене гранатой Ф-1. Также полицейские обнаружили на балконе еще две гранаты РГН и РГД-5. Все три боеприпасы были заряжены. Взрывотехники разрядили гранаты и привели их в безопасное состояние.

    Пресс-служба полиции Ровенской области
    В Ровно полицейские эвакуировали жителей дома из-за нетрезвого военного, который в квартире гранатой угрожал жене

    Правоохранители также в квартире изъяли ножи, пламегаситель и патрон. Все изъятое следователи направят на экспертизу в рамках уголовного производства и будут устанавливать происхождение боеприпасов.

    Напомним, в Киеве около полуночи 5 мая прогремел взрыв в районе Петропавловская Борщаговка, при взрыве был ранен мужчина.

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