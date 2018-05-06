Угрожал жене гранатой. В Ровно эвакуировали дом из-за военного

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина.
Как стало известно, о семейной ссоре в полицию сообщила 44-летняя жительница, которая рассказала, что мужчина держит в руках предмет, внешне похожий на гранату.
"В квартире на улице Млиновская областного центра инспекторы обнаружили гранату. 40-летний дебошир из квартиры убежал. Его патрульные разыскали на улице возле дома. Работники ГСЧС немедленно эвакуировали жителей многоэтажки", — говорится в сообщении.
По результатам осмотра специалисты-взрывотехники установили, что мужчина угрожал жене гранатой Ф-1. Также полицейские обнаружили на балконе еще две гранаты РГН и РГД-5. Все три боеприпасы были заряжены. Взрывотехники разрядили гранаты и привели их в безопасное состояние.
Правоохранители также в квартире изъяли ножи, пламегаситель и патрон. Все изъятое следователи направят на экспертизу в рамках уголовного производства и будут устанавливать происхождение боеприпасов.
Напомним, в Киеве около полуночи 5 мая прогремел взрыв в районе Петропавловская Борщаговка, при взрыве был ранен мужчина.