Ночью в Киеве гранатой подорвали причал

Фото kiev.informator.ua

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Киеве около полуночи 5 мая прогремел взрыв в районе Петропавловская Борщаговка, при взрыве был ранен мужчина.

Информация о ЧП на улице Соборной поступила полиции в 23.10, на место прибыли наряды патрульных и медики.

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"Предположительно взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. По какой причине сдетонировало взрывное устройство — неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови", — сообщает "Информатор".

Фото informator.ua Лужа крови на месте взрыва гранаты в Киеве

Напомним, за сутки до этого, в Киеве при взрыве гранаты погиб участник боевых действий в Донбассе. В ночь на 5 мая граната взорвалась у входа в охранную фирму на улице Кирилловской. Тело погибшего было изуродовано взрывной волной и осколками.