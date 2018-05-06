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    Ночью в Киеве гранатой подорвали причал

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    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (441)

    (обновлено: )68050
    В течение суток в Киеве произошел уже второй взрыв гранаты. В этот раз боеприпас подорвали в районе Петропавловская Борщаговка, мужчина получил ранения.
    Полиция на месте взрыва гранаты в Киеве
    Фото kiev.informator.ua

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Киеве около полуночи 5 мая прогремел взрыв в районе Петропавловская Борщаговка, при взрыве был ранен мужчина.

    Информация о ЧП на улице Соборной поступила полиции в 23.10, на место прибыли наряды патрульных и медики.

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    "Предположительно взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. По какой причине сдетонировало взрывное устройство — неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови", — сообщает "Информатор".

    Фото informator.ua
    Лужа крови на месте взрыва гранаты в Киеве

    Напомним, за сутки до этого, в Киеве при взрыве гранаты погиб участник боевых действий в Донбассе. В ночь на 5 мая граната взорвалась у входа в охранную фирму на улице Кирилловской. Тело погибшего было изуродовано взрывной волной и осколками.

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