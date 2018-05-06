Полиция сообщила детали о ночном взрыве гранаты в Киеве

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КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украины. При взрыве на Петропавловской Борщаговке тяжело пострадал мужчина 25-30 лет, сообщает Главное Управление Национальной полиции в Киевской области.

Пострадавший получил травмы рук и челюсти.

"По предварительным данным, в руках у мужчины взорвалось неизвестное устройство, возможно, граната. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу", — говорится в сообщении полиции.

Ранее стало известно, что около полуночи 5 мая произошел взрыв гранаты на причале на улице Соборная.

Напомним, за сутки до этого, в Киеве при взрыве гранаты погиб участник боевых действий в Донбассе. В ночь на 5 мая граната взорвалась у входа в охранную фирму на улице Кирилловской. Тело погибшего было изуродовано взрывной волной и осколками.