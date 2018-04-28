Последствия взрыва гранаты в автомобиле на Позняках в Киеве

В результате взрыва гранаты в салоне автомобиля Chevrolet, который произошел в пятницу вечроем, 27 апреля, в Дарницком арйне Киева, погиб один человек, еще как минимум один был госпитализирован.

Полиция Киева проинформировала, что в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб человек, еще один получил телесные повреждения. Взрыв произошел в Дарницком районе в 22.20 на ул. Михаила Драгоманова, 44-А.

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Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался по дороге, взорвалась граната. По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь издание dtp.kiev.ua сообщает, что гранату в салон Chevrole забросили с проезжающего мимо автомобиля Subaru Outback. "В Шевроле закинули гранату… Взрыв авто в Киеве на Драгоманова: погиб водитель. Еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы в БСМП. На месте работает СОГ, эксперты и спасатели ГСЧС. В розыске Субару Оутбек темно син. аа1170 те", — говорится в сообщении.

По данным сайта "информатор", взрыв произошел в автомобиле такси. Погибшим оказался пассажир, который, как предполагается, и взорвал гранату.