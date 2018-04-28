наверх
28.04.201807:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Последствия взрыва гранаты в автомобиле на Позняках в Киеве

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (395)

    (обновлено: )160022
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    В автомобиле в Киеве взорвалась граната
    В автомобиле в Киеве взорвалась граната
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Информатор
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Информатор
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Информатор
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Facebook Поліція Києва
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Facebook Поліція Києва
    В автомобиле в Киеве взорвалась граната
    В автомобиле в Киеве взорвалась граната
    dtp.kiev.ua
    В автомобиле в Киеве взорвалась граната
    В автомобиле в Киеве взорвалась граната
    @UA.KyivPolice

    Рекомендуем

    Алла БарановскаяГорячая красотка, покорившая сердце украинского телеведущего16:46 27.04.2018
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в КиевеПогранслужба Украины масштабно отметила 100-летие в центре Киева14:54 27.04.2018
    Фестиваль тюльпанов Вокруг света в КиевеЦветущая красота. Фестиваль тюльпанов в Киеве восхищает композициями13:59 27.04.2018
    Красива без ребер. Шведка показала новую фигуру11:54 27.04.2018
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаИсторическое рукопожатие. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи10:22 27.04.2018
    Британские роженицы vs Кейт МиддлтонБританки ополчились на Кейт Миддлтон из-за глянцевых послеродовых фото04:58 27.04.2018
    Церемония поминовения жертв Чернобыльской катастрофыИ нерожденным...В Киеве прошел митинг-реквием памяти жертв Чернобыля17:54 26.04.2018
    Дерзкие образы бразильской моды на San Paulo Fashion WeekДерзкая красота по-бразильски: неделя моды на San Paulo Fashion Week15:45 26.04.2018
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытанияАвтодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочность13:40 26.04.2018
    Все фотоленты
    Подрыв авто на Позняках в Киеве

    В результате взрыва гранаты в салоне автомобиля Chevrolet, который произошел в пятницу вечроем, 27 апреля, в Дарницком арйне Киева, погиб один человек, еще как минимум один был госпитализирован. 

    Взрыв авто в Киеве. Видео
    Канал на Youtube Информатор
    Подрыв авто на Позняках в Киеве. Кадры с места кровавого ЧП

    Полиция Киева проинформировала, что в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб человек, еще один получил телесные повреждения. Взрыв произошел в Дарницком районе в 22.20 на ул. Михаила Драгоманова, 44-А.

    Читайте также: Жестокое ограбление под Одессой при помощи утюга

    Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался по дороге, взорвалась граната. По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    В свою очередь издание dtp.kiev.ua сообщает, что гранату в салон Chevrole забросили с проезжающего мимо автомобиля Subaru Outback. "В Шевроле закинули гранату… Взрыв авто в Киеве на Драгоманова: погиб водитель. Еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы в БСМП. На месте работает СОГ, эксперты и спасатели ГСЧС. В розыске Субару Оутбек темно син. аа1170 те", — говорится в сообщении.

    По данным сайта "информатор", взрыв произошел в автомобиле такси. Погибшим оказался пассажир, который, как предполагается, и взорвал гранату. 

    Ссылки по теме:
    Теги: