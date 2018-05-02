В Одессе полиция задержала мужчину с гранатой у колоны радикалов

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Полиция задержала мужчину с предметом, похожим на гранату, в Одессе, неподалеку от маршрута следования марша националистов, который проходит вечером в городе по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года, сообщает полиция в Одесской области.

Сообщается, что в Приморском районе Одессы сотрудники национальной полиции во время проведения усиленных мероприятий по охране общественного порядка обнаружили мужчину, который находился на улице Жуковского, 13, неподалеку от маршрута следования колонны марша националистов "Украинского порядка".

"В ходе проверки указанного лица с целью установления личности и поверхностного осмотра у него была обнаружена сумка черного цвета, в которой находился предмет, внешне похожий на гранату. Сейчас злоумышленник задержан, его личность устанавливается. Одной из версий действий задержанного является совершение в отношении участников марша противоправных действий", — говорится в сообщении.

Кроме того, полиция подтвердила информацию СМИ, что в городе напали на мужчину, который шел на акцию на Куликово поле.

Памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно проходят при повышенных мерах безопасности. В минувшем году в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке.

Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".

Жертвами трагедии с обеих сторон в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

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Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за четыре года фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.